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Жительницу Донецкой области отправили в тюрьму, она передавала в РФ информацию о ВСУ

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Доброполье, Вторник 11 июля 2023 17:46
Жительницу Донецкой области отправили в тюрьму, она передавала в РФ информацию о ВСУ Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Жительница Доброполья (Донецкая область) передавала жительнице Воронежа в РФ информацию о перемещении Вооруженных сил Украины. Ее отправили в тюрьму на 7 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали дела

В течение апреля-мая 2022 года женщина с собственного мобильного телефона через мессенджер отправляла жительнице Воронежа в РФ голосовые сообщения, в которых содержалась информация о расположении подразделений ВСУ в городе Доброполье.

Жительницу Донецкой области отправили в тюрьму, она передавала в РФ информацию о ВСУ

Фото: осужденная (facebook.com/don.gp.gov.ua)

"Кроме того, осужденная во время встреч со своей подругой, которая уже приговорена к 8 годам лишения свободы за содействие деятельности террористической организации, рассказывала о движении техники и размещении личного состава военнослужащих", - пояснили в прокуратуре.

Какое наказание она получила

Жительница Покровского района признана виновной в распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Она приговорена к 7 годам заключения в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Приговоры предателям и коллаборантам в Украине

Недавно стало известно, что боевик террористической группировки "ЛНР" воевал против ВСУ в Луганской области и участвовал в захвате Лисичанска. Его взяли в плен, а суд отправил в тюрьму на 13 лет.

Также житель Енакиево, который служит оккупантам так называемым "полицейским ДНР", приговорен к 15 годам заключения.

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