Под Запорожьем оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры: что известно

"Оккупант применил ракеты С300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями", - рассказал он.

По словам Старуха, пострадавших нет.

Как сообщалось, ночью в среду, 19 октября, враг нанес ракетный удар по объекту энергетической структуры в Криворожском районе, есть серьезные разрушения. В Кривом Роге поврежден двухэтажный дом.

Также 19 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично остался без света и воды.