Под угрозой два дохода. Почему уход за раненым ветераном – это вопрос экономики всей страны

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Двойной удар по бюджету семей : если раненый ветеран не может работать, а близкие оставляют работу ради ухода, семья теряет сразу два источника дохода.

: если раненый ветеран не может работать, а близкие оставляют работу ради ухода, семья теряет сразу два источника дохода. Дефицит государственной системы : около 65% потребностей в уходе семьи покрывают самостоятельно, в то время как государство способно обеспечить лишь 21% реального спроса.

: около 65% потребностей в уходе семьи покрывают самостоятельно, в то время как государство способно обеспечить лишь 21% реального спроса. Международный опыт : в США ухаживающие за ветеранами теряют в среднем более 4,5 тысячи долларов потенциального дохода в год из-за сокращения рабочих часов.

: в США ухаживающие за ветеранами теряют в среднем более 4,5 тысячи долларов потенциального дохода в год из-за сокращения рабочих часов. Необходимость индивидуальных планов: оценивать способность семьи и оказывать услуги (ассистенты, социальное такси, дневной уход) нужно еще до выписки ветерана из больницы.

По оценке Минветеранов, обнародованной в конце 2024 года, после завершения войны количество ветеранов и членов их семей может достичь 5-6 миллионов человек. То есть – примерно 16-21% населения.

По более широкой оценке на основе World Economic Outlook, после завершения активной фазы войны прогнозируемая численность бывших военнослужащих и членов их семей может достичь 9 миллионов или 26,5% населения. То есть – примерно каждый четвертый украинец.

Их возможность работать, вести бизнес и обеспечивать себя будет иметь значение для восстановления всей страны. Успешная реинтеграция поможет сохранить профессиональные навыки, доходы семей и налоговые поступления. Провал будет означать потерю части этого потенциала и большую потребность в длительной социальной поддержке.

Как семья теряет сразу два дохода

Особенно остро этот выбор встает в семьях раненых ветеранов. Если человек не может работать из-за состояния здоровья, а его близкие оставляют работу ради ухода, под угрозой оказываются сразу два заработка. Семья теряет финансовую самостоятельность, работодатели – работников, а бюджет – часть поступлений. Поэтому доступный уход и реабилитация должны быть составной частью политики сохранения занятости.

"Пол года больница была нашим домом. Я стала для Руслана глазами, руками, поддержкой. Мы вместе учились жить в новой реальности", – рассказывает Наталья Коцарь, которой пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за мужем Русланом. Он после ранения под Авдеевкой полностью потерял зрение и частично слух.

К привычным счетам добавляются расходы на лечение, поездки, проживание возле реабилитационного центра и приспособление жилья. В то же время сама система ухода имеет значительный дефицит: около 65% потребностей покрывают семьи самостоятельно или они остаются без покрытия, тогда как государство способно обеспечить лишь 21% реального спроса.

Так, семья, которая раньше содержала себя, может оказаться перед угрозой бедности. Финансовые трудности нередко выходят за рамки пребывания ветерана или ветеранки в больнице, ведь потребность в уходе может сохраняться и после выписки. Поэтому поддержка должна учитывать также здоровье, занятость и доходы близких, которые берут на себя ежедневную помощь.

Организационный груз на плечах родных

Завершение лечения не всегда означает, что человек может вернуться к самостоятельной жизни. Ему и в дальнейшем может быть нужна ежедневная помощь с передвижением, одеванием, приготовлением еды или посещением врача. Наряду с повседневным уходом необходимо организовывать поездки, искать нужные услуги, оформлять документы и согласовывать дальнейшую реабилитацию.

Как указано в исследовании Правозащитного центра "Принцип" о долговременном уходе, медицинская и социальная системы фактически рассчитывают, что значительную часть этих задач возьмет на себя семья. Однако из-за недостаточного взаимодействия между учреждениями близкие часто вынуждены брать на себя и координацию этой помощи, совмещая ежедневный уход с решением организационных вопросов.

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Затраты времени на уход могут оставаться невидимыми для государственного бюджета, тогда как для семьи они имеют вполне реальную цену. Чтобы помогать близкому человеку, членам семьи приходится сокращать рабочее время, пропускать смены, отказываться от заказов или вообще бросать работу.

Отсутствие расходов на профессиональный уход еще не означает экономии для общества. Часть расходов просто берет на себя семья в виде неоплачиваемого труда и потерянного заработка. Когда уход заставляет человека сократить занятость, уменьшаются возможности семьи оплачивать привычные потребности, а длительный перерыв в работе может усложнить возвращение к профессии. Так, нехватка социальных услуг приводит к экономическим потерям.

Сколько на самом деле стоит отсутствие ухода

Репрезентативной оценки потерь дохода ухаживающих за ветеранами в Украине пока нет. Поэтому масштаб экономических последствий для их семей остается неопределенным. Не хватает данных о том, сколько ухаживающих вынуждены сокращать рабочее время или бросать работу, какую часть заработка они теряют и как долго длится эта финансовая нагрузка.

Масштаб таких последствий хорошо демонстрирует международное исследование RAND 2024 года среди американских военных и ухаживающих за ветеранами. В среднем они теряли 4522 доллара потенциального дохода в год. 27% опрошенных сообщали о сокращении рабочих часов, необходимости смены работы и ощущении дискриминации.

Данные индикаторов OECD также подтверждают, что интенсивный неформальный уход оказывает значительное влияние на ухудшение психического здоровья, сокращение рабочих часов и ранний выход с рынка труда.

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Гибкий график может облегчить совмещение работы с уходом. Однако такая возможность есть не у всех. Дистанционная занятость дает больше свободы в организации дня, но сама по себе не уменьшает ни объема работы, ни потребности близкого человека в помощи и часто приводит к тому, что рабочие задачи приходится прерывать и наверстывать позже за счет сна и отдыха.

И даже когда медицинская услуга бесплатна, дорога к ней и пребывание рядом могут стоить семье денег. А возвращение домой иногда требует оборудования и адаптации жилья.

Получается, сам факт назначения выплаты или оказания бесплатной медицинской помощи не устраняет сопутствующих расходов, которые семья покрывает самостоятельно. Поэтому достаточность поддержки следует оценивать с учетом общей нагрузки на семейный бюджет, учитывая и дополнительные расходы, и потерянный заработок.

К финансовому давлению добавляется истощение, поскольку ухаживающий человек тоже может нуждаться в лечении, психологической помощи и отдыхе. Если его возможности исчерпываются, уязвимее становятся оба.

Индивидуальный план вместо формального подхода

Подготовку к возвращению ветерана домой стоит начинать еще до выписки, отдельно оценивая как его потребности, так и возможности человека, который будет ухаживать за ним. При этом наличие семьи само по себе не означает наличия человека, способного обеспечить постоянный уход.

Важно установить, готов ли человек взять на себя эти обязанности и позволяют ли ему это здоровье, работа и другие семейные обязательства. И уже на основе обеих оценок следует составить конкретный индивидуальный план поддержки:

кто и в чем будет помогать;

какие услуги нужно привлечь;

к кому обращаться, если потребности ветерана или возможности ухаживающего изменятся.

Уменьшить нагрузку на семью могут профессиональный уход на дому, персональный ассистент, дневные услуги, социальное такси, временная замена ухаживающего.

В сочетании с обучением и психологической поддержкой эти услуги помогают близким совмещать уход с работой и сохранять собственные доходы. Например, помощь с перевозкой в реабилитационный центр может освободить для близкого человека часы оплачиваемой работы.

Экономический результат таких услуг следует оценивать и по тому, помогают ли они сохранять занятость. Домашний уход или дневная услуга может дать близкому человеку возможность продолжать работать. А реабилитация и адаптация рабочего места могут помочь ветерану вернуться к профессиональной деятельности, если позволяет здоровье.

Для бюджета это означает возможность сохранить налоговые поступления и ограничить рост потребности в помощи.

Инвестиция в человеческий капитал

В то же время возвращение самого ветерана или ветеранки к работе может быть одной из целей реабилитации. Но оно не должно становиться условием получения поддержки или единственным мерилом ее успеха. Для ветерана с тяжелым ранением весомыми достижениями могут быть большая самостоятельность в повседневной жизни и возможность выполнять привычные действия и меньше зависеть от посторонней помощи.

Успех поддержки стоит оценивать по следующим критериям:

получает ли ветеран необходимую помощь;

могут ли близкие сохранять работу и получать необходимую им поддержку;

не беднеет ли семья из-за ухода.

Для экономики это означает сохранение навыков, занятости и доходов. Поддержка, которая помогает ветерану восстановить максимально возможную самостоятельность, а его близким продолжать работать, является инвестицией в человеческий капитал страны. Откладывая ее, государство рискует получить одновременно меньшие налоговые поступления и большую потребность в социальных расходах впоследствии.