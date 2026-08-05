Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области

Главное: РФ выпустила 28 ракет (в том числе баллистических и "Цирконов"/"Ониксов") и 115 дронов.

Основной удар пришелся на Киевщину. Ни одной баллистики перехватить не удалось.

В Киеве и Киевской области погибли по меньшей мере 17 человек, еще 44 получили ранения. Больше всего жертв - в Броварском районе.

Под прицелом в Киевской области оказались склады и логистические хабы: объекты "Эпицентра", ROZETKA, Fozzy Group. Атакованное грузовое отделение "Новой почты" на Оболони.

В Броварском районе погибшие были обнаружены возле станции "Квітневе" - люди не успели на последний поезд из-за его задержки.

Чем Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 5 августа российские войска выпустили:

4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс";

24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

115 ударных беспилотников Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".

Основным направлением атаки была Киевщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы. Впрочем, ни одна из баллистических ракет сбита не была.

По состоянию на 08.30 силы ПВО сбили или подавили 98 ударных беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание ракет и 17 дронов на 26 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

Киев: погибший, десятки пострадавших и утечка аммиака

По данным Киевской городской военной администрации, в столице погиб один человек, еще 26 пострадали.

Последствия ударов были зафиксированы в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах.

В Оболонском районе возникли пожары в жилых и нежилых постройках.

В Голосеевском районе произошло повреждение системы, содержащей около 300 литров аммиака. По данным ГСЧС, утечка была незначительной и угрозы для населения нет.

Также в столице горели складские помещения и нежилые здания. В Голосеевском районе продолжались поиски людей под завалами.

На фоне пожаров и утечки аммиака во всех районах Киева наблюдается повышенный уровень загрязнения, свидетельствуют данные интерактивной карты SaveEcoBot.

Киевщина: 14 погибших и самые большие потери в Броварском районе

По данным ГСЧС, в Киевской области погибли 14 человек, еще 27 получили ранения.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что больше всего жертв - в Броварском районе, где погибли девять человек. Еще четыре человека погибли в Бучанском районе и один - в Фастовском.

Россияне атаковали Броварской, Бучанский и Фастовский районы. Повреждены складские помещения, логистическое предприятие, автомобили и другие объекты.

Также известно, что в Броварах зафиксировано превышение уровня диоксида азота после ночной атаки РФ. Мэр Игорь Сапожко сообщил, что по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха в районе ул. Шевченко превышений предельно допустимых концентраций продуктов горения не обнаружено.

Произведенная аэрация воздуха помогла уменьшить концентрацию вредных веществ.

В районе ул. Героев Украины и Торгмаша зафиксировано превышение предельно допустимого уровня диоксида азота - 0,26 мг/м³ при норме 0,2 мг/м³. В то же время, другие показатели остаются в пределах нормы.

Погибшие на территории железнодорожной платформы

В "Укрзализныце" сообщили, что под удар попала логистическая и железнодорожная инфраструктура в Броварском районе.

На территории железнодорожной платформы у атакованных логистических центров обнаружили погибших.

При атаке движение поездов и работу станций временно приостанавливали. Пассажиров и работников эвакуировали.

Как впоследствии рассказал председатель Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун, больше жертв зафиксировали возле железнодорожной станции "Квітневе".

"Вчера ночью немного задержался поезд, и люди не успели на свой последний поезд. Сейчас известно о восьми погибших. Три человека еще под вопросом, около 12 человек находятся в больнице", - сказал он в эфире телемарафона.

Россия уничтожила логистику и производство "Эпицентра"

Одним из самых больших последствий ночной атаки стало уничтожение производственной и логистической инфраструктуры компании "Эпицентр".

Компания сообщила, что российские ракеты поразили два ключевых логистических комплекса. В Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной.

В Калиновке погиб сотрудник компании, еще три человека получили ранения.

Также ракета попала в завод Epicentr Ceramic Corporation. В результате удара полностью разрушены производственные печи, из-за чего предприятие прекращает работу. Кроме того, уничтожены два больших складских комплекса и выгорело 20 автомобилей работников.

В "Эпицентре" заявили, что временно переносят производство керамической плитки на свои предприятия за границей. По предварительным оценкам, возобновление разрушенного производства будет продолжаться не менее полутора-двух лет. Масштаб нанесенного ущерба еще устанавливают.

Под ударом были и ROZETKA, Fozzy Group, "Новая почта" и другие

По словам главы Броварской РГА, в районе также около пяти наиболее пострадавших локаций, где были атакованы логистические компании, в частности Fozzy Food. Самыми известными активами группы являются торговые сети "Сильпо", "Фора" и "Траш!"

Кроме того, повреждены жилые дома, а спасатели продолжают ликвидировать пожар на одном из крупнейших логистических хабов, занимающемся грузоперевозками. На фото можно увидеть, что речь идет о складах ROZETKA.

Также в сети написали об ударе по "Новой почте" в Оболонском районе Киева.

Как впоследствии заявили в самой компании, во время ночной атаки был уничтожен сортировочный центр "Новой почты" в столице. Враг применил кассетные боеприпасы.

В результате атаки погибли 3 человека: двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации. Еще 8 человек получили ранения.

"Новая почта" обещает компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и свяжется с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.

Харьковщина: без света остались более 13 тысяч человек

В Чугуеве Харьковской области российский беспилотник попал в объект инфраструктуры.

В результате атаки без электроснабжения остались более 13 тысяч потребителей.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный русский удар.

По его словам, основная цель атаки - складские помещения гражданских предприятий, также были удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика.

Президент отметил, что перехватчики баллистики - то, что могло бы сохранить жизнь погибших сегодня.

"Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставкой или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям. Партнеры, которые не готовы помогать более активно со снабжением перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами. Значительная часть российских производств баллистики не под санкциями. До сих пор. Нужны новые шаги от G7 и ЕС, всех, кто поддерживает защиту жизни", - написал он.

Правительство готовит решение после ударов РФ по бизнесу и логистике

По словам премьер-министра Сергея Корецкого, Россия расширяет террор против украинского бизнеса, обслуживающего миллионы людей. Под ударами оказались предприятия, производства, торговые и логистические комплексы.

"Никакой военной цели в этих атаках нет - это терроризм!" - подчеркнул Корецкий.

Он сообщил, что правительство срочно проведет встречи с представителями бизнеса и выработает решения, которые помогут обеспечить непрерывную работу логистических компаний и торговых предприятий после российских атак.

Соответствующие поручения уже получило Министерство экономики.