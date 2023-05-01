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В Киевской области сегодня включат сирены: что известно

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Киев, Понедельник 01 мая 2023 11:46
В Киевской области сегодня включат сирены: что известно Фото: в Киевской области включат сирены из-за тестирования оповещения 1 мая (Червинская Юлия, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться сегодня, 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15.00-15.20", - говорится в сообщении.

Целью является протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Как сообщалось, во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога. При этом украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.

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