В Киевской области сегодня включат сирены: что известно

В Киевской области проведут тестирование системного оповещения. Контрольная техническая проверка износа действующих электромеханических сирен будет проводиться сегодня, 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15.00-15.20", - говорится в сообщении. Целью является протестировать программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Как сообщалось, во всех регионах Украины сегодня ночью, 1 мая, была объявлена воздушная тревога. При этом украинские силы ПВО сегодня ночью, 1 мая, уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве Киева.