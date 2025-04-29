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Под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших

Фото: под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших (Facebook-страница OSP Raszyn)
Автор: Сергей Пышкин

Неподалеку от варшавского аэропорта имени Фридерика Шопена произошли две серьезные аварии. В одной из них перевернулся автобус, в котором находились украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали S2.

Как пишет издание, сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок на съезде с S2 на S7 возле Пулавской развязки после того, как наехал на энергетический барьер.

 

Фото: под Варшавой перевернулся автобус с украинцами, много пострадавших (Facebook-страница OSP Raszyn)

Вторая же авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады "Давиди". В результате нее ранения получили оба водителя.

По словам репортера RMF FM, всего в больницу попали 16 человек, среди которых есть ребенок. По состоянию на сейчас известно о двух тяжелораненых. Позже представитель Министерства внутренних дел и администрации Яцен Добжинский подтвердил эту информацию.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в конце 2024-го на востоке Египта произошло ДТП, в котором перевернулся автобус с туристами. Тогда же в результате аварии ранения получили более 40 человек, среди которых были украинцы.

В частности, в начале 2025-го на территории Молдовы перевернулся рейсовый автобус, который ехал из Киева в Кишинев.

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