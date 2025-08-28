Под ударом - жилые дома, среди жертв - дети: все о последствиях комбинированной атаки на Киев

Россия в ночь на 28 августа ударила по Киеву ракетами и дронами. В столице фиксируют повреждения на более чем 20 локациях, среди жертв и пострадавших есть дети.
Все, что известно о последствиях комбинированной атаки врага по Киеву - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
Тревога в Киеве продолжалась более 8 часов. С вечера враг запустил по Украине дроны, в том числе и на Киев. Впоследствии появилась информация о взлете Ту-95. Около трех часов ночи враг ударил по Киеву баллистикой, а затем поднял МиГ-31 и запустил на столицу "Кинжалы". А уже под утро вместе с "Шахедами" столицу атаковали и крылатые ракеты.
"Комбинированные удары, с разных направлений. И системно - наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "герберы", шахеды, баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы"", - сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
По состоянию на утро в результате атаки врага в Киеве четверо погибших, в том числе двое детей. Пострадавших уже более 30 и также есть дети. Как сообщали в КГВА, пострадали 5 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Обновлено 08:10. Президент Владимир Зеленский сообщил о 8 жертвах удара по Киеву.
В результате атаки РФ зафиксированы разрушения в 7 районах Киева:
В частности, в Дарницком районе разрушена 5-этажка, из-под завалов достают людей. Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, дом был атакован ракетой около 3 часов ночи, именно на этой локации зафиксировано 3 погибших. Кроме того, в подвале под домом могут находиться люди.
Фото: в Киеве разрушена 5-этажка из-за атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также в Дарницком районе повреждены еще две многоэтажки, частный дом, детсад.
Фиксируют повреждения многоэтажек и в Днепровском районе, в Голосеевском - более 10 домов с выбитыми окнами. А в центре Киева есть попадание в ТЦ.
Всего в столице зафиксированы разрушения на более 20 локациях, повреждено около 100 объектов. К тушению пожаров привлечена авиация ГСЧС.
Подробнее о последствиях атаки по Киеву по районам - читайте в отдельном материале.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки РФ по Украине повреждена железнодорожная инфраструктура в Винницкой области. Также взрывы фиксировались в Запорожье.
Кроме того, по сообщению УЗ, под атаку врага попал парк поездов "Интерсити".