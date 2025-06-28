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Под ударом Одесса: сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью

Одесса, Суббота 28 июня 2025 09:19
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Под ударом Одесса: сколько дронов РФ выпустила по Украине этой ночью Фото: РФ за ночь выпустила по Украине 23 дрона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине 23 беспилотника в ночь на 28 июня. Основное направление удара врага - Одесская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты запускали ударные дроны и беспилотники-иммитаторы с двух направлений - Приморско-Ахтарского и Чауды в Крыму.

Силы ПВО обезвредили 22 дрона (21 - сбили, 1 - локально потерян/подавлен РЭБ).

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основное направление удара - Одесская область. Зафиксировано попадание ударного БпЛА противника в одной локации (г. Одесса), а также падение сбитых - на восьми локациях.

Удар по Одессе

В ночь на 28 июня россияне ударили по Одессе "Шахедами". Под вражеский удар попал 21-этажный дом.

В результате попадания возник пожар на этажах с седьмого по девятый. Люди оказались заблокированными в квартирах. Бойцам ГСЧС удалось спасти пять человек, среди которых маленький ребенок.

По состоянию на утро известно о двух жертвах в Одессе - погибли супруги. По данным ОВА, количество пострадавших возросло до 14 человек. Среди раненых трое детей.

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