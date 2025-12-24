Под ударом - критическая инфраструктура: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ

"В ночь на 24 декабря противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в ВСУ.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 48 ударных БпЛА на 19 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.