Под ударом - критическая инфраструктура: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ

Фото: в Воздушных силах рассказали о ночном обстреле РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины ударными дронами с шести направлений, большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 декабря противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 90 из них - "Шахеды", - отметили в ВСУ.

При этом значительное количество ударных дронов враг направил на объект критической инфраструктуры в Черниговской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 60 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 48 ударных БпЛА на 19 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, войска РФ атаковали Запорожье тремя авиабомбами. В результате ударов повреждены дома, горели гаражи и автомобили, а также известно о пострадавших.

Известно, что в городе повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии. На местах разрушений уже работают коммунальщики, а специалисты районных администраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

