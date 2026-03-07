Под ударом Киев, Харьков и Одесса: все о массированной ночной атаке по Украине

Главное:

Россияне запустили группы дронов, баллистику

Враг вывел в Черное море носители "Калибров" и запустил крылатые ракеты

Взрывы раздавались в Киеве, Харькове и Одессе

Чем атакуют россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная с вечера, 6 марта, в ряде областей Украины были зафиксированы целые группы беспилотников россиян.

Группы дронов фиксировали по меньшей мере в Херсонской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Николаевской и Киевской областях. Кроме того, их зафиксировали над Черным морем в направлении Одессы.

Начиная с 01:35 россияне совершили несколько серий пусков баллистики. Ракеты неоднократно летели на Киев, под удар попал и Харьков.

Кроме того, в 02:24 Воздушные силы ВСУ официально подтвердили пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Уже через несколько минут первая группа ракет залетела через Николаевскую область и часть из них держала курс на западные регионы, в частности, Черновицкую область.

Какие города оказались под ударом РФ

Киев

В Киеве еще с вечера 6 марта объявили тревогу. Затем был отбой, но в ночь на 7 марта снова прозвучала тревога. Причиной стала угроза дронов, после чего ориентировочно в 01:20 на окраинах столицы и в Ирпене были слышны взрывы.

Начиная с 01:35 и в течение последующего часа Киев несколько раз был под ударом баллистики. Мониторинговые каналы писали, что всего за час на столицу было запущено около десятка ракет.

Сейчас, предварительно, в Деснянском районе есть последствия, однако в КГГА пока не уточнили, какие именно.

Харьков

Вторым городом, который попал под обстрел баллистики стал Харьков. Согласно местным каналам, неоднократно раздавались взрывы, были предположения и о дронах.

Однако официально четко известно, что в Киевском районе зафиксировано прямое попадание баллистики по многоэтажке. Из-за на месте атаки значительные разрушения и возник пожар. Подробнее о первых последствиях - читайте по этой ссылке.

Одесса

Известно, что город Одесса в период с 01:37 и в течение последующего часа несколько раз был под ударом дронов. Официально о последствиях пока неизвестно, хотя местные паблики начинают распространять некоторую информацию.

Черновицкая область

После 02:30 под ударом дронов и крылатых ракет оказалась Черновицкая область. В частности, местные паблики написали о взрывах в городе Новоднестровск и предполагают, что, вероятно, целью россиян является Днестровская ГЭС.