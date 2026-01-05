Под ударом Киев, Чернигов, Харьков и не только: что известно о ночной атаке РФ на Украину

Главное:

оккупанты с вечера запустили по Украине группы дронов;

в течение ночи РФ дважды поднимала в небо МиГ-31К;

в Чернигове после атаки баллистикой и дронами пожары в одном из гаражных кооперативов и в частном доме;

в Славутиче РФ атаковала энергетические объекты.

Чем атакует РФ

В воскресенье вечером, 4 января, враг запустил по Украине ударные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, фиксация целых групп дронов началась примерно в 20:25. Сначала в Черниговской и Харьковской областях, а затем в других.

Кроме того, примерно в 01:35 и 02:16 враг поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Однако пуски ракет, по крайней мере официально - не фиксировались.

В то же время в 02:12 и 02:32 военные фиксировали скоростные цели через Черниговскую область в направлении Киевской. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет о баллистике. В самой столице взрывов из-за ракет не было. Однако как стало впоследствии понятно - баллистика летела в другой город.

Также мониторинговые каналы писали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По их данным, самолеты летят на пусковые рубежи, однако официально информация пока не подтверждена.

Какие города атакует РФ и какие первые последствия известны на сейчас

Киев

По данным КМВА, воздушную тревогу в в Киеве объявили во время первого взлета МиГ-31К. Однако после посадки сигнал не прекратился, поскольку для столицы уже была угроза применения дронов.

В Киевской ОВА информировали, что 01:20 фиксировали в области дроны, поэтому в регионе работали силы ПВО. Через час, уже в 02:30, регулярные звуки работы были слышны непосредственно в столице. Сейчас эту информацию подтверждает мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 02:50.

Еще через некоторое время начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Оболонском районе столицы зафиксировано возгорание.

Обновлено в 03:55

Председатель Оболонской РГА Кирилл Фесик рассказал, что из-за атаки Рфф пострадало частное медицинское учреждение.

Тем временем Ткаченко информирует, что в Оболонском районе проводится эвакуация людей из пострадавшего здания.

Жертвы и пострадавшие

По состоянию на 03:46 начальник КГВА проинформировал, что в столице в результате атаки РФ погиб один человек. Кроме того, перед этим он писал, что пострадала одна женщина.

Чернигов

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский проинформировал этой ночью, что враг ударил по городу не только дронами, но и баллистикой.

"Враг атакует баллистическими ракетами и БпЛА одно из предприятий на территории нашего города", - было указано в его заметке.

Позже он уточнил, что из-за атаки РФ возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в близлежащей общине.

Славутич

Под ударом, судя по всему, оказался также город Славутич Киевской области. По словам мэра Юрия Фомичева, под удар попала энергетика.

"Враг атакует энергетические объекты. Как только ситуация с безопасностью позволит - энергетики начнут восстановление, после этого будет больше понимания последствий. С утра разворачиваем пункты несокрушимости", - проинформировал он.

Другие города

Примерно в ночь с 4 на 5 января, несколько серий взрывов прогремели в Харькове и Полтаве. Перед этим беспилотники были зафиксированы в обеих областях, в которых находятся эти города.

В то же время информации о каких-либо последствиях по крайней мере пока не было.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.