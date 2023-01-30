Под ударом Китай. США и Япония ограничат экспорт оборудования для выпуска микрочипов

Соглашение распространит некоторые меры экспортного контроля, принятые Соединенными Штатами в октябре, на компании, базирующиеся в двух союзных странах, включая ASML Holding NV, Nikon и Tokyo Electron.

Официальные лица из Нидерландов и Японии находились в Вашингтоне, чтобы обсудить широкий круг вопросов на переговорах, которые вел советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что одной из тем было ограничение экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что неясно, раскроет ли его правительство результаты переговоров с США по поводу новых экспортных ограничений для полупроводниковой промышленности.

"Японские фирмы по-прежнему смогут продавать несовременную продукцию в Китай в соответствии с законодательством, и любой спад в поставках в Китай может быть компенсирован в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет увеличения производства в таких регионах, как США, Германия и Индия", — заявил аналитик исследовательской компании Omdia Акира Минамикава.