RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под ударом Китай. США и Япония ограничат экспорт оборудования для выпуска микрочипов

Фото: США и Япония ограничат экспорт оборудования для выпуска микрочипов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты заключили сделку с Японией об ограничении экспорта очерченного списка передового оборудования для производства чипов в Китай. К сделке также присоединились и Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение распространит некоторые меры экспортного контроля, принятые Соединенными Штатами в октябре, на компании, базирующиеся в двух союзных странах, включая ASML Holding NV, Nikon и Tokyo Electron.

Официальные лица из Нидерландов и Японии находились в Вашингтоне, чтобы обсудить широкий круг вопросов на переговорах, которые вел советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что одной из тем было ограничение экспорта оборудования для производства полупроводников в Китай.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил, что неясно, раскроет ли его правительство результаты переговоров с США по поводу новых экспортных ограничений для полупроводниковой промышленности.

"Японские фирмы по-прежнему смогут продавать несовременную продукцию в Китай в соответствии с законодательством, и любой спад в поставках в Китай может быть компенсирован в среднесрочной и долгосрочной перспективе за счет увеличения производства в таких регионах, как США, Германия и Индия", — заявил аналитик исследовательской компании Omdia Акира Минамикава.

Ранее мы писали, что Китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы, обходя десятилетиями действовавшие американские экспортные ограничения.

Отметим, что 1 сентября прошлого года Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияКитай