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Зеленский после ночной атаки РФ: не может быть никакой тишины в ответ на такие удары

Суббота 26 июля 2025 09:44
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Зеленский после ночной атаки РФ: не может быть никакой тишины в ответ на такие удары Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 26 июля российская армия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.

Были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны.

Пострадали мирные жители - есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Оперативно отреагировали подразделения ГСЧС - спасатели сразу отправились на места попаданий.

Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.

"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - заявил Зеленский.

По его словам, именно точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.

Атака на Украину

В ночь на 26 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив различные типы вооружения - от управляемых авиабомб до "Шахедов".

Больше всего пострадал Харьков, по которому враг совершил более 20 ударов. В результате повторной атаки по местам уже прибывших спасателей, ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников ГСЧС.

Мэр Игорь Терехов отметил, что удары по тем, кто спасает горожан, - это сознательный терроризм. Сейчас в Киевском районе продолжается ликвидация семи пожаров.

Повреждены жилье, предприятия и городская инфраструктура. Кроме Харькова, под огнем оказались также Днепр, Каменское, Запорожье и Шостка.

Подробнее о том, в какой последовательности происходила атака - читайте в материале РБК-Украина.

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