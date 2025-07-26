Зеленский после ночной атаки РФ: не может быть никакой тишины в ответ на такие удары
В ночь на 26 июля российская армия нанесла очередной комбинированный удар по территории Украины. Под огнем оказались Сумская, Харьковская и Днепропетровская области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Зеленского.
Были задействованы ракеты, в том числе баллистические, а также ударные дроны.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг атаковал сразу несколько регионов на востоке и в центре страны.
Пострадали мирные жители - есть погибшие и раненые. Президент выразил соболезнования семьям погибших.
Оперативно отреагировали подразделения ГСЧС - спасатели сразу отправились на места попаданий.
Зеленский подчеркнул, что никакой "тишины в ответ" быть не может. Украинские дальнобойные дроны регулярно наносят удары по целям в тылу РФ.
"Российские военные предприятия, российская логистика, российские аэропорты должны чувствовать, что российская же война имеет для них реальные последствия", - заявил Зеленский.
По его словам, именно точные удары украинских дронов и ежедневные действия Сил обороны являются тем фактором, который способен приблизить мир.
Атака на Украину
В ночь на 26 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив различные типы вооружения - от управляемых авиабомб до "Шахедов".
Больше всего пострадал Харьков, по которому враг совершил более 20 ударов. В результате повторной атаки по местам уже прибывших спасателей, ранения получили пять человек, в том числе трое сотрудников ГСЧС.
Мэр Игорь Терехов отметил, что удары по тем, кто спасает горожан, - это сознательный терроризм. Сейчас в Киевском районе продолжается ликвидация семи пожаров.
Повреждены жилье, предприятия и городская инфраструктура. Кроме Харькова, под огнем оказались также Днепр, Каменское, Запорожье и Шостка.
Подробнее о том, в какой последовательности происходила атака - читайте в материале РБК-Украина.
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