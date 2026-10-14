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Под ударами АЗС, нефтебаза, железная дорога: что известно о последствиях атак по западу Украины

09:12 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара РФ по западу Украины (t.me/dsns_telegram)

Россия всю ночь била по западу Украины. В результате атак есть существенные повреждения и разрушения.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях ударов врага.

Тернопольская область

Тернопольщину атаковал реактивный беспилотник. В 23:44 в Тернополе было попадание в одно из административных зданий, сообщил начальник ОВА Тарас Пастух.

Есть ли пострадавшие, выясняют.

Луцк

В Луцке в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы. Это произошло около двух часов ночи.

Спасатели ликвидировали пожар в 4:38, сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский.

"Призываю лучан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности", - добавил Разумовский.

Хмельницкая область

Враг атакует Хмельнитчину с вечера 13 октября, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, работали силы ПВО, есть убытки.

Из-за атаки возникли пожары на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. На месте работали спасатели. Информация о погибших и травмированных не поступала.

"Продолжаются беспокойные сутки на Хмельнитчине. Российские беспилотники непрерывно атакуют область", - написал Тюрин в 23:28.

Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе. Два человека получили легкие ранения.

В общем, за сутки в области уже шесть травмированных, все с легкими ранениями. Также повреждены забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий.

В 00:21 Тюрин сообщил о пожаре в жилом доме в областном центре. Данных о пострадавших не поступало.

В ГСЧС уточнили: в одном из микрорайонов Хмельницкого обломки дронов вызвали пожары в двух частных домах. Из-за повторных обстрелов спасателям неоднократно приходилось покидать место работы.

Спасатели и дальше тушат пожар на одном из предприятий Хмельницкого района. Там работают 80 спасателей и 22 единицы техники.

"В воздушном пространстве Украины по-прежнему находится значительное количество вражеских беспилотников. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах", - призвал Тюрин.

Ровно

"Еще одна атака на Ровно. Поражен жилищный сектор. Сейчас известно о трех раненых", - написал Александр Коваль, начальник ОВА.

Удары по железной дороге

Россия всю ночь била по железной дороге. Последствия есть в пяти областях Украины.

Фото: последствия ударов по железной дороге в Украине (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)


"Враг нанес удары по локомотивным и вагонным депо, ремонтным предприятиям, вокзалам и станциям в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях", - сообщает Александр Перцовский, председатель правления УЗ.

"Благодаря преждевременным мерам безопасности и эвакуации среди железнодорожников и пассажиров нет пострадавших и погибших. Специалисты уже ликвидируют существенные материальные последствия и восстанавливают движение поездов", - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 13 октября Россия ударила по Киеву, и ракета попала в многоэтажку в Деснянском районе.

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, погиб один человек, 21 человек пострадал, среди них восьмилетний ребенок.

Как сообщало РБК-Украина, основной целью российских баллистических ракет стала ТЭЦ-4 в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры второй раз подряд не предупредили о пусках, поэтому ракеты обнаружили только на подлете в город.

Накануне военно-политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему атаки на запад Украины участились.

По его словам, враг пытается перерезать передачу электроэнергии от атомных станций и нарушить работу логистики.

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