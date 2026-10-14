Под ударами АЗС, нефтебаза, железная дорога: что известно о последствиях атак по западу Украины

Россия всю ночь била по западу Украины. В результате атак есть существенные повреждения и разрушения.
РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях ударов врага.
Тернопольщину атаковал реактивный беспилотник. В 23:44 в Тернополе было попадание в одно из административных зданий, сообщил начальник ОВА Тарас Пастух.
Есть ли пострадавшие, выясняют.
В Луцке в результате попадания вражеского дрона вспыхнул пожар на территории нефтебазы. Это произошло около двух часов ночи.
Спасатели ликвидировали пожар в 4:38, сообщил секретарь городского совета Луцка Андрей Разумовский.
"Призываю лучан во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности", - добавил Разумовский.
Враг атакует Хмельнитчину с вечера 13 октября, сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. По его словам, работали силы ПВО, есть убытки.
Из-за атаки возникли пожары на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. На месте работали спасатели. Информация о погибших и травмированных не поступала.
"Продолжаются беспокойные сутки на Хмельнитчине. Российские беспилотники непрерывно атакуют область", - написал Тюрин в 23:28.
Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе. Два человека получили легкие ранения.
В общем, за сутки в области уже шесть травмированных, все с легкими ранениями. Также повреждены забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий.
В 00:21 Тюрин сообщил о пожаре в жилом доме в областном центре. Данных о пострадавших не поступало.
В ГСЧС уточнили: в одном из микрорайонов Хмельницкого обломки дронов вызвали пожары в двух частных домах. Из-за повторных обстрелов спасателям неоднократно приходилось покидать место работы.
Спасатели и дальше тушат пожар на одном из предприятий Хмельницкого района. Там работают 80 спасателей и 22 единицы техники.
"В воздушном пространстве Украины по-прежнему находится значительное количество вражеских беспилотников. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах", - призвал Тюрин.
"Еще одна атака на Ровно. Поражен жилищный сектор. Сейчас известно о трех раненых", - написал Александр Коваль, начальник ОВА.
Россия всю ночь била по железной дороге. Последствия есть в пяти областях Украины.
"Враг нанес удары по локомотивным и вагонным депо, ремонтным предприятиям, вокзалам и станциям в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях", - сообщает Александр Перцовский, председатель правления УЗ.
"Благодаря преждевременным мерам безопасности и эвакуации среди железнодорожников и пассажиров нет пострадавших и погибших. Специалисты уже ликвидируют существенные материальные последствия и восстанавливают движение поездов", - говорится в заявлении.
Напомним, вечером 13 октября Россия ударила по Киеву, и ракета попала в многоэтажку в Деснянском районе.
По данным городского головы Киева Виталия Кличко, погиб один человек, 21 человек пострадал, среди них восьмилетний ребенок.
Как сообщало РБК-Украина, основной целью российских баллистических ракет стала ТЭЦ-4 в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры второй раз подряд не предупредили о пусках, поэтому ракеты обнаружили только на подлете в город.
Накануне военно-политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему атаки на запад Украины участились.
По его словам, враг пытается перерезать передачу электроэнергии от атомных станций и нарушить работу логистики.