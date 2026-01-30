RU

Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Под давлением санкций США: "Лукойл" передал активы в Молдове в пользу государства

Фото: "Лукойл" передал активы в Молдове в пользу государства (facebook.com/MinisterulEnergieiRM)
Автор: Константин Широкун

Под влиянием санкций США активы "Лукойла" в аэропорту Кишинева перешли в государственную собственность Молдовы. К тому же, компания была вынуждена заплатить многотысячный штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства энергетики Молдовы.

Отмечается, что Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с "Лукойл Молдова" документы, которые фактически национализируют активы, принадлежащие "Лукойлу" на территории аэропорта.

Интересно, что Кишинев также запретил деятельность "Лукойла" в сферах, представляющих стратегический интерес для государственной безопасности, с существующими бенефициарами и учредителями.

"Лукойл" был обязан передать активы до 9 января этого года. Поскольку компания не выполнила требования, 16 января Рада наложила штраф в размере 300 тысяч долларов. Для передачи активов установлен конечный срок - до 28 января этого года.

Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.

 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 января, стало известно, что российский нефтяной гигант "Лукойл" заключил соглашение о продаже своих международных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Сделка с американским инвестиционным фондом должна быть одобрена Офисом контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Этот шаг для российской компании стал вынужденным, ведь в октябре 2025 года Соединенные Штаты ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". На этом фоне несколько европейских стран, в которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

