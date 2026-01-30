Под давлением санкций США: "Лукойл" передал активы в Молдове в пользу государства

Отмечается, что Агентство государственной собственности и Международный аэропорт Кишинева подписали с "Лукойл Молдова" документы, которые фактически национализируют активы, принадлежащие "Лукойлу" на территории аэропорта.

Интересно, что Кишинев также запретил деятельность "Лукойла" в сферах, представляющих стратегический интерес для государственной безопасности, с существующими бенефициарами и учредителями.

"Лукойл" был обязан передать активы до 9 января этого года. Поскольку компания не выполнила требования, 16 января Рада наложила штраф в размере 300 тысяч долларов. Для передачи активов установлен конечный срок - до 28 января этого года.

Что касается деятельности автозаправочных станций на территории Молдовы, то их управление перейдет к американскому инвестиционному фонду Carlyle Group.