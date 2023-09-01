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Под Соледаром танк оккупантов подорвался на собственной мине. ВСУ добили (видео)

Фото: под Соледаром танк оккупантов подорвался на собственной мине (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Кроме того, что российские танки достаточно часто становятся мишенью украинских военных, захватчики и сами помогают "минусовать" собственную технику. Так, под Соледаром вражеский танк наехал на собственную мину и взорвался.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Под Соледаром танк оккупантов попытался выдвинуться на огневую позицию. Но повоевать не успел - подорвался на собственной мине", - рассказал он.

По данным генерала, после подрыва его добили точным выстрелом украинские военные 30-й ОМБр, использовав САУ 2С3 "Акация".

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Российские войска часто теряют танки на поле боя. Исключением даже не является хваленный российскими пропагандистами танк Т-90 М "Прорыв". Только за последнее время ВСУ уничтожили такой танк с помощью гранаты, еще один был утилизирован дроном в районе Соледара Донецкой области.

О своих же так называемых "успехах" оккупанты отчитываются в фейковых новостях пропагандистов. Например, на днях захватчики заявили о якобы "уничтожении" с самолета украинского катера в Черном море. При этом буквально сегодня в ГУР рассказали, как два вертолета и самолет РФ ловили украинский разведывательный дрон, который, в итоге, вернулся целым на базу.

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