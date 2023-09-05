В российском Дзержинске вспыхнул пожар на заводе нефтехимической продукции

В российском Дзержинске Нижнегородской области вспыхнул пожар на территории предприятия "СИБУР-Нефтехим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NN.RU .

Над заводом поднялся черный столб дыма, его видели даже с окраин Нижнего Новгорода.

Очевидцы сообщали, что в сторону предприятия поехали шесть пожарных машин.

По изначальной информации источника издания, происходило факельное горение смеси кислорода и окиси углерода в наружной технологической установке. Об этом сообщала и Единая дежурно-диспетчерская служба Дзержинска.

Но позже источник СМИ сообщил, что по итогу вызов оказался ложным. Черный дым, который так напугал местных жителей, являлся выбросом в результате сгорания веществ в установке.

В "СИБУР-Нефтехим" также заявили, что остановка производства произошла штатно из-за внешнего фактора - снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком.

На данный момент факельная установка временно переведена в режим интенсивного дымного горения.

Пожары в России

В последние месяцы в России случается большое количество пожаров в разных регионах страны. В частности, участились пожары в портах, нефтебазах, на военных объектах, заводах и т.п.

Только вчера недалеко от Ленинградского вокзала в Москве случился масштабный пожар. Сообщалось, что кто-то поджег кучу мусора, а от него огонь перекинулся на пустые склады.

А 3 сентября в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на территории нефтебазы "Ручьи", там загорелась заправочная цистерна.

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