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Зеленский попросил от энергокомпаний "предсказуемых отключений"

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 22:59
Зеленский попросил от энергокомпаний "предсказуемых отключений" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к энергокомпаниям и попросил их обеспечить качественную коммуникацию с потребителями.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на вечернее видеообращение главы государства.

"Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемы и вполне понятны потребителям", - заявил он.

Напомним, что утром 31 октября россияне в очередной раз массированно ударили по объектам энергосистемы ряда регионов Украины. Была сбита большая часть ракет, но часть попала в цель, из-за чего в Киеве и в ряде областей исчезли свет и водоснабжение.

С тех пор в некоторых областях Украины действуют стабилизационные отключения света по графику.

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Владимир Зеленский Электроэнергия
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