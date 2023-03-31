"Под Путина не ложился". Лукашенко выступить против РФ мешает менталитет

"Мне сигналы поступают, вот ты там под Путина лег. Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем...Они забыли, что первыми санкции против Беларуси кто ввел, кто запретил полеты? Кто вас просил бежать впереди паровоза? Теперь вы от меня просите какой-то лояльности, требуете чтобы я начал воевать против Путина, против России. Мерзкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета, те кто у власти в Украине, поэтому страдает и украинский народ и нам несладко", - сказал он.

Напомним, 25 марта российский президент Владимир Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Также стало известно, что Беларусь недалеко от границы с Украиной устроила новый зенитный ракетный полк, который могла вооружить ЗРК С-400.

В то же время Россия уже несколько месяцев не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине.