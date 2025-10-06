Под Покровском дроны ВСУ впервые уничтожили российского боевого робота "Курьер"

Поражение произошло на прошлой неделе силами беспилотных систем 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Речь о российском НРТК "Курьер", который оснащен автоматическим гранатометом АГС-17.

Оккупанты дистанционно и скрытно направили НРК на равнинную местность - как можно ближе к защитникам Покровской агломерации, ожидая возможности для обстрела наших позиций.

Во время патрулирования этого сектора обороны экипаж украинских дронаров заметил НРК. После обнаружения вражеского объекта защитники Покровска запустили FPV и уничтожили вражеский наземный боевой дрон.

НРТК "Курьер" передвигается на гусеничной платформе с электродвигателями, оснащен автоматическим гранатометом АГС-17 и управляется через радиоканал. Дальность связи - от 3 до 10 км. "Курьер" имеет курсовую и поворотную обзорную камеру.