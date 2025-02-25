Силы беспилотных систем уничтожили российскую ПВО "Стрела-10М4" в Луганской области
Силы беспилотных систем продолжают охоту на российскую технику. На этот раз был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Как отметили военные, вражескую технику уничтожили операторы 412-го полка "NEMESIS". Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" - это одна из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10".
Отмечается, что эта система способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров. Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов, прежде всего от украинских дронов. Однако наши операторы в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе.
Что известно о ЗРК "Стрела-10"
ЗРК "Стрела-10" - советский самоходный комплекс ПВО ближнего радиуса действия, созданный в 1970-х как замена "Стрелы-1". Основанный на гусеничной платформе МТ-ЛБ, он мобилен и поддерживает бронетанковые подразделения.
Вооружен 4-6 ракетами 9М37 с инфракрасной или фотоконтрастной головкой самонаведения, способен поражать воздушные цели на расстоянии до 5 км. Комплекс действует в условиях радиоэлектронного подавления, хотя зависит от погодных условий. Использовался в Афганистане, Сирии, Украине, до сих пор находится на вооружении РФ и модернизируется.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БпЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.
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