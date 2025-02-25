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Силы беспилотных систем уничтожили российскую ПВО "Стрела-10М4" в Луганской области

Вторник 25 февраля 2025 19:10
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Силы беспилотных систем уничтожили российскую ПВО "Стрела-10М4" в Луганской области Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Силы беспилотных систем продолжают охоту на российскую технику. На этот раз был уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Как отметили военные, вражескую технику уничтожили операторы 412-го полка "NEMESIS". Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10М4" - это одна из самых современных модификаций советского ЗРК "Стрела-10".

Отмечается, что эта система способна поражать цели на расстоянии до 5 километров и на высоте от 10 метров. Ее задачей было прикрывать подразделения оккупантов, прежде всего от украинских дронов. Однако наши операторы в очередной раз продемонстрировали, кто настоящий хозяин в небе.

Что известно о ЗРК "Стрела-10"

ЗРК "Стрела-10" - советский самоходный комплекс ПВО ближнего радиуса действия, созданный в 1970-х как замена "Стрелы-1". Основанный на гусеничной платформе МТ-ЛБ, он мобилен и поддерживает бронетанковые подразделения.

Вооружен 4-6 ракетами 9М37 с инфракрасной или фотоконтрастной головкой самонаведения, способен поражать воздушные цели на расстоянии до 5 км. Комплекс действует в условиях радиоэлектронного подавления, хотя зависит от погодных условий. Использовался в Афганистане, Сирии, Украине, до сих пор находится на вооружении РФ и модернизируется.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, два средства ПВО, 122 БпЛА оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

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