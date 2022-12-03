RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под оккупированным Мелитополем раздаются взрывы и автоматные очереди: что известно

Фото: в Мелитопольском районе слышны громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированной Михайловке Мелитопольского района раздаются громкие взрывы. Между тем неподалеку, возле Плодородного слышна стрельба.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди. Уточняем подробности", - написал Федоров.

Фото: в Мелитопольском районе слышны громкие взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, вчера на оккупированной части Запорожской области был взорван большой склад боеприпасов.

Добавим, ранее возле Мелитополя в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольЗапорожская областьВзрывВойна России против Украины