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СБУ разоблачила сторонников "рашизма", один из них бывший учитель Киевского лицея

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Пятница 21 июля 2023 14:46
СБУ разоблачила сторонников "рашизма", один из них бывший учитель Киевского лицея Фото: СБУ разоблачила сторонников "рашизма", один из них бывший учитель Киевского лицея (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ разоблачила в Киеве и Харьковской области подрывную деятельность еще двух сторонников "рашизма". Последние оправдывали российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В Киеве

"Разоблачен бывший преподаватель одного из лицеев Киева. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ Андрея Ткачева, которому СБУ ранее сообщила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов", - пишет пресс-служба.

Также задержанный пытался навязывать постулаты "рашизма" под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицына, который отрицает существование Украины как суверенного государства. В частности пропагандист склонял знакомых призывного возраста "откошувты" от службы в ВСУ.

В Харьковской области

"Разоблачен еще один прокремлевский агитатор, который участвовал в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона", - добавляет СБУ.

Задержанный проживал в оккупированном в то время населенном пункте и "раздавал" интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну "гражданским конфликтом".

"Такие видео росСМИ подавали якобы как позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового "разгона" в информпространстве. После освобождения региона злоумышленник "залег на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако, СБУ помешала его "планам", - отмечает СБУ.

Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: СБУ разоблачила сторонников "рашизма", один из них бывший учитель Киевского лицея (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала коллаборанта, который во время оккупации водил своих односельчан на "расстрелы".

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