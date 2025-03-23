В Белгород-Днестровском жестко задержали уклониста из розыска: что говорят в ТЦК

В Белгород-Днестровском (Одесская область) мужчина дважды пытался убежать от военнослужащих ТЦК 22 марта. Он был в розыске, его доставили в военкомат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП .

Так, 22 марта, в городе Белгород-Днестровский во время выполнения служебных обязанностей совместной группой представителей Национальной полиции и ТЦК и СП была проведена проверка военно-учетных документов одного из граждан.

"В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга. Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался убежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей", - говорится в сообщении.

После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины, гражданин был доставлен нарядом в Белгород-Днестровский РТЦК и СП.