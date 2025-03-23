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В Белгород-Днестровском жестко задержали уклониста из розыска: что говорят в ТЦК

Одесская область, Воскресенье 23 марта 2025 10:45
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В Белгород-Днестровском жестко задержали уклониста из розыска: что говорят в ТЦК Фото: под Одессой произошел конфликт с военнослужащими ТЦК (omr gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгород-Днестровском (Одесская область) мужчина дважды пытался убежать от военнослужащих ТЦК 22 марта. Он был в розыске, его доставили в военкомат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Так, 22 марта, в городе Белгород-Днестровский во время выполнения служебных обязанностей совместной группой представителей Национальной полиции и ТЦК и СП была проведена проверка военно-учетных документов одного из граждан.

"В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в розыске за уклонение от выполнения воинского долга. Вместо содействия установлению обстоятельств, он дважды пытался убежать, что привело к инциденту, зафиксированному на боди-камерах правоохранителей", - говорится в сообщении.

После проведения разъяснительной работы с гражданским населением представителями Национальной полиции Украины, гражданин был доставлен нарядом в Белгород-Днестровский РТЦК и СП.

Инциденты с участием ТЦК в Украине

В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав военнообязанных со стороны военнослужащих ТЦК во время мобилизации.

По данным омбудсмана Дмитрия Лубинца, за 2,5 месяца уже было получено более 40 индивидуальных обращений о нарушениях в Харьковской области.

Кроме того, инциденты с ТЦК возникают не только в этой области. Например, в Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК из травматического оружия. Его задержали.

Также во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

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