Под Одессой перевернулся пикап с военными, трое пострадавших, - СМИ

В Одесской области произошла авария с участием пикапа, в котором ехали военные. Трое людей получили ранения и были отправлены с переломами в ближайшую больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".
Так, автомобиль FORD Ranger вылетел с дороги на обочину и перевернулся в селе Ставрово Одесской области.
"За рулем находился 33-летний военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады, трое его сослуживцев в салоне в результате ДТП получили серьезные травмы", - пишет издание.
Как передают журналисты со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла из-за того, что из-за сильной усталости водитель заснул за рулем.
После ДТП в районную больницу Подольска доставили:
Как пишет "Думская", по факту происшедшего открыто уголовное производство по 286-й статье (нарушение ПДД).
Как сообщалось, в субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.
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