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Под Одессой перевернулся пикап с военными, трое пострадавших, - СМИ

Фото: под Одессой перевернулся пикап с военными, трое пострадавших (иллюстрация/facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области произошла авария с участием пикапа, в котором ехали военные. Трое людей получили ранения и были отправлены с переломами в ближайшую больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Так, автомобиль FORD Ranger вылетел с дороги на обочину и перевернулся в селе Ставрово Одесской области.

"За рулем находился 33-летний военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады, трое его сослуживцев в салоне в результате ДТП получили серьезные травмы", - пишет издание.

Как передают журналисты со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла из-за того, что из-за сильной усталости водитель заснул за рулем.

После ДТП в районную больницу Подольска доставили:

  • 46-летнего командира взвода с переломом правого бедра, левой плечевой кости, многочисленными переломами ребер;
  • 42-летнего командира отделения с переломом шейки правого плеча;
  • 22-летнего солдата с переломом грудного позвонка и осколочным переломом левой лопатки.

Как пишет "Думская", по факту происшедшего открыто уголовное производство по 286-й статье (нарушение ПДД).

Как сообщалось, в субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.

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ДТПОдесса