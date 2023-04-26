Под Одессой перевернулся пикап с военными, трое пострадавших, - СМИ

Так, автомобиль FORD Ranger вылетел с дороги на обочину и перевернулся в селе Ставрово Одесской области.

"За рулем находился 33-летний военнослужащий 21-й отдельной механизированной бригады, трое его сослуживцев в салоне в результате ДТП получили серьезные травмы", - пишет издание.

Как передают журналисты со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла из-за того, что из-за сильной усталости водитель заснул за рулем.

После ДТП в районную больницу Подольска доставили:

46-летнего командира взвода с переломом правого бедра, левой плечевой кости, многочисленными переломами ребер;

42-летнего командира отделения с переломом шейки правого плеча;

22-летнего солдата с переломом грудного позвонка и осколочным переломом левой лопатки.

Как пишет "Думская", по факту происшедшего открыто уголовное производство по 286-й статье (нарушение ПДД).

Как сообщалось, в субботу, 1 апреля, в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли супруги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во вторник, 28 марта, автобус с пассажирами попал в ДТП на территории Хмельницкой области.