Под Новосибирском солдаты устроили массовый побег из воинской части

Как пишет российское издание, перед побегом из воинской части солдаты устроили там погром. При этом несколько военных ранее привлекались к уголовной ответственности.

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Первым побег подтвердил глава поселка Коченево Евгений Антипов. Именно в этом населенном пункте находится воинская часть. Чиновник писал, что сбежали 10 военных, они уехали из поселка на такси. После этого четырех сбежавших задержали.

При этом позже российские СМИ написали, что были задержаны еще трое солдат, которые участвовали в побеге.

Как рассказала в комментарии "Агентство.Новости" сестра одного из названных в СМИ участников побега, всего из воинской части сбежали 15 военных. Одним из них, вероятно, был ранее судимый Александр Богачев, который получил ранение на войне в Украине и хотел, чтобы его освободили от дальнейшей службы. Но вместо этого оккупанта решили отправить обратно в Украину.

Издание обратило внимание, что это один из крупнейших побегов военных из воинских частей с начала полномасштабной войны.