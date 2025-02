Под носом у Ирана. Почему Трамп "замиряет" Ближний Восток и как это повлияет на войну в Украине

СОДЕРЖАНИЕ

После Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Параллельно большая украинская делегация работает в Саудовской Аравии, куда Зеленский также должен приехать в ближайшее время.

В той же Саудовской Аравии планируются переговоры США и России по завершению войны с участием госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пока Украина к ним не будет приобщена. Зато в Киеве состоятся переговоры Украины и США без России.

Выбор Саудовской Аравии в качестве площадки для переговоров с Россией не случаен. Более того, он связан не только с российским контекстом. Президент США Дональд Трамп взялся заканчивать не только войну России против Украины. Не менее активно он замиряет Ближний Восток, где Саудовская Аравия играет важную роль.

Этот регион после 7 октября 2023 года стал второй горячей точкой в мире после Украины. Теракт ХАМАС против Израиля, впоследствии справедливое возмездие в виде израильской военной операции в Секторе Газа, втягивание в конфликт "Хезболлы", других иранских союзников и самого Ирана создавало риск регионального конфликта, которого до сих пор удавалось избежать дипломатическими сверхусилиями.

Саудовская Аравия – давление на Иран и Россию

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одним из средств давления на Россию и Иран будут низкие цены на нефть – на уровне 45-50 долларов за баррель. Этого невозможно достичь без Саудовской Аравии – одного из крупнейших поставщиков нефти в мире. Чтобы цены упали страны, страны Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, должны нарастить добычу нефти, чтобы увеличить ее предложение и спровоцировать снижение цен.

Не случайно, что теперь к переговорам между США и Россией присоединился спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Именно он 11 февраля летал в Москву, чтобы вернуть американского заложника Марка Фогеля. В то же время, по данным Fox News, Уиткофф имел разговор с российским диктатором Путиным, который мог длиться 3,5 часа. А накануне посланник Трампа обсуждал завершение войны с лидерами Саудовской Аравии и Катара.

Стивен Уиткофф (фото: Getty Images)

Страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия, также имеют ресурсы для восстановления (или перестройки) Сектора Газа. Кроме того, Трамп заинтересован в арабских инвестициях в сами Соединенные Штаты – напрямую или косвенно через закупку американского оружия.

Это королевство также заинтересовано в восстановлении полноценного сотрудничества с США, ведь во времена Байдена отношения между странами были далеко не первым приоритетом Вашингтона.

"Саудовская Аравия встретила приход администрации Трампа с большими надеждами, что он продаст ей оружие и технологии, против поставок которых США ранее возражали. И главное – поддержит ее в разработке ядерной программы и предоставлении определенных гарантий обороны", – отметил в комментарии РБК-Украина научный сотрудник Института исследований национальной безопасности и Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете Илан Залаят.

Во время своего президентства Байден ввел ограничения на продажу высокоточных боеприпасов и другого вооружения, чтобы заставить Саудовскую Аравию прекратить военную кампанию против хуситов в Йемене. Также у него были замечания по правам человека и вообще плохие личные отношения с фактическим главой страны наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом. Поэтому долгое время в Эр-Рияде не соглашались увеличивать добычу, хотя команда Байдена просила об этом.

В обмен на оружие и технологии от Трампа Саудовская Аравия уже объявила, что инвестирует 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет. Однако здесь существуют и ограничения. Страна реализует амбициозную программу модернизации "Vision 2030", которая направлена на реформирование экономики страны, чтобы снизить зависимость от нефти. И именно на эту программу шло большинство "свободных" средств.

Саудовское руководство косвенно подтвердило готовность поспособствовать снижению цен. "Позиция королевства, позиция ОПЕК, направлена на долгосрочную стабильность рынка, чтобы гарантировать достаточное предложение для растущего спроса", в частности со стороны США и искусственного интеллекта, – заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 24 января министр экономики Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим.

Впрочем, как будут складываться договоренности США и Саудовской Аравии, зависит и от событий вокруг Израиля и Ирана.

Израиль-ХАМАС: разрубить "гордиев узел"

Во времена Байдена американская дипломатия уделяла Израилю и ХАМАС не меньше внимания, чем Украине. А по количеству визитов Госсекретаря США Энтони Блинкена в регион – даже больше. Впрочем, эффективность таких поездок была сомнительной. Переговоры о приостановлении боевых действий и возвращении израильских заложников шли месяцами без особого успеха.

Все изменилось с приходом Дональда Трампа. Еще до своей инаугурации спецпредставитель нового президента США Стивен Уиткофф за одну поездку сделал больше, чем вся команда Байдена за год. И это признали даже израильские чиновники. При посредничестве уже упомянутого Стивена Уиткоффа, Израиль и ХАМАС были вынуждены пойти на перемирие, которое до конца не устроило ни одну из сторон.

Несмотря на постоянный риск срыва договоренности, теперь встал вопрос восстановления Сектора Газа. Там нужно, прежде всего, преодолеть гуманитарную катастрофу, к которой довела агрессия ХАМАС против Израиля и дальнейшие боевые действия. Кроме того, именно социальная база из миллионов обездоленных палестинцев позволяет террористам раз за разом восстанавливать свои силы, используя нарратив, что во всех бедах виноват только Израиль, а не ХАМАС.

Трамп, чтобы решить эту проблему, предложил радикальный шаг – переселить из Сектора Газа около двух миллионов палестинцев. Вместо руин в Газе должны появиться современные жилые и торгово-развлекательные комплексы. Такую идею он выдвинул во время визита в США премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (фото: Getty Images)

Далеко не факт, что эта затея сработает. Но при всей невероятности идеи переселения, Трамп ее не оставляет, хоть и с коррективами. В частности, он обсуждал временное переселение из Сектора Газа с королем Иордании Абдаллой II во время визита последнего в США 11 февраля.

В регионе к идее Трампа разное отношение. 69% израильтян поддерживают предложение выслать жителей Сектора Газа в другие страны. Вместе с тем, как показал недавний опрос израильского 12 телеканала, большинство граждан считает этот план нереалистичным.

В арабских странах отношение скорее негативное. ХАМАС во многих государствах воспринимается как враждебная сила, часть сети "Братьев-мусульман", которые часто работают на подрыв традиционных властных институтов. Однако в отношении палестинцев в широком смысле существует исторический сентимент.

"Я не понимаю, как любая страна в регионе примет идею принятия масс палестинцев. Помимо тяжелого экономического бремени, арабские государства в течение восьми десятилетий лелеяли нарратив о том, что они поддерживают палестинцев в их борьбе за Палестину. Они не могут вдруг согласиться, чтобы палестинцы уехали в другие места, даже в обмен на финансовую компенсацию", – сказал Илан Залаят.

Резко отверг идею Египет – страна, которая граничит с Сектором Газа и рассматривается Трампом как одно из мест для переселения. В то же время, Египет намерен выдвинуть план с "всеобъемлющим видением реконструкции Газы", чтобы гарантировать палестинскому народу "продолжение присутствия на своей земле в соответствии с его законными правами". Именно такое видение близко Иордании, еще одной соседней с Израилем стране, а также большинству других в регионе.

"Восстановление Газы без перемещения палестинцев и решение ужасной гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех", – написал король Иордании после встречи с Трампом. Он заявил, что у двух лидеров получился "конструктивный" разговор, но его страна по-прежнему обеспокоена предложением Трампа. Так или иначе, идея переселения еще явно получит развитие. Тем более, что США имеют достаточно рычагов влияния на Египет и Иорданию.

"Во-первых, обе страны достаточно сильно зависят от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Они оснащены американским оружием, они получают помощь на это вооружение. И это мощный фактор. Во-вторых, особенно в Египте далеко не лучшая экономическая ситуация. Они зависят от рынка капиталов займов и сотрудничества", – сказал РБК-Украина заместитель директора Центра ближневосточных исследований в Киеве Сергей Данилов.

Как реагировать на действия Трампа, лидеры Ближнего Востока планируют решить 27 февраля на саммите Лиги арабских государств.

США и (не)ядерный Иран

Наряду с активностью вокруг Израиля и Сектора Газа Трамп заявил о желании заключить новое соглашение по ядерной сфере с Ираном. Эти два направления связаны достаточно тесно, не говоря уже о поддержке Ираном России, а также давнем соперничестве с Саудовской Аравией.

Когда Израиль начал военную операцию против ХАМАС, Иран в знак солидарности также активизировал атаки против еврейского государства. Сначала – через подконтрольные организации в Ливане и Йемене. После того, как Израиль ответил на атаки, Иран напрямую начал наносить по нему ракетные и беспилотные удары. Такой обмен ударами несколько раз доводил весь Ближний Восток до грани большой региональной войны, однако градус напряжения удавалось снизить.

Одним из последствий этих действий стало ослабление значительной части союзников Ирана в регионе. Израиль серьезно уменьшил боевой потенциал ХАМАС в Секторе Газа и "Хезболлы" в Ливане, а режим Асада в Сирии пал после многих лет упадка под натиском повстанцев. Иранское руководство рассматривало сеть союзников, с одной стороны, как инструмент влияния, с другой – как средство сдерживания от возможной агрессии против самого Ирана (как бы параноидально ни выглядел этот сценарий).

Как следствие, все большую популярность среди иранских элит приобретает идея создания ядерного оружия. По данным источников издания The Telegraph, командование Корпуса стражей исламской революции, военизированной структуры, отвечающей за защиту правящего режима, призвало верховного лидера Ирана Али Хаменеи отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия. Как подробно писало РБК-Украина, сейчас Иран является пороговой страной, то есть имеет технологии и ресурсы, чтобы в обозримой перспективе таки создать ядерное оружие, однако до сих пор не начинал этого процесса.

Сейчас тайная группа иранских ученых работает над поиском методов быстрого преобразования запасов ядерного топлива в оружие, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с разведданными. Согласно источникам издания, Иран имеет обогащенного до 60% урана на четыре-пять бомб. Но его нужно дополнительно обогатить до уровня 90%.

"Я хочу, чтобы Иран был большой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия. Сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая вместе с Израилем, собираются разнести Иран в "пух и прах", ОЧЕНЬ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ. Я бы предпочел проверенное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать", – написал Трамп в соцсети Truth Social 5 февраля.

Это не первая попытка мирового сообщества взять под контроль иранскую ядерную программу. В 2015 году пять постоянных членов Совбеза ООН – США, Китай, Россия, Франция, Великобритания, а также Германия заключили с Ираном соглашение под названием "Совместный всеобъемлющий план действий". Оно предусматривало допуск наблюдателей на ядерные объекты Ирана, чтобы контролировать, что страна не разрабатывать ядерное оружие. В обмен на это с Ирана сняли часть санкций. Однако в 2018 году Трамп вывел США из "ядерной сделки" и возобновил давление на Иран.

Иранская ракета в толпе посреди Тегерана (фото: Getty Images)

Реагируя на заявление Трампа, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 7 февраля публично исключил возможность новых переговоров с США именно из-за прошлого негативного опыта. "С таким правительством (Трампа) не должно быть никаких переговоров, поскольку это не ни мудро, ни благоразумно, ни достойно", – заявил Хаменеи.

Это публичное заявление, однако на менее формальном уровне все сложнее. "В случае с Ираном, вероятно, что за кулисами говорят другие вещи, чем в публичных заявлениях. Иран боится безрассудства Трампа и готов достичь определенной сделки. Тем не менее, непонятно, существует ли какая-то формула, которую приняли бы обе стороны на текущем этапе программы ядерной сделки Ирана (которая является гораздо более продвинутой, чем при подписании Плана действий в 2015 году)", – отметил Илан Залаят.

Одновременно с заявлением о переговорах Трамп подписал меморандум о возобновлении давления на Иран, который предписывает Министерству финансов США оказывать "максимальное экономическое давление" на Иран посредством санкций и механизмов принуждения к физическим и юридическим лицам.

После этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры если и возможны, то не в рамках политики "максимального давления" и при условии снятия части санкции. Вместе с тем, Трамп создал условия, когда время играет против Ирана.

"Главный фактор давления уже задействован. Начались проблемы с нефтяным экспортом Ирана. Они достаточно серьезно поджимают возможности поставлять нефть в Азиатско-Тихоокеанский регион. Учитывая тяжелую ситуацию в экономике и с бюджетом, остаться без доходов от нефти будет катастрофой", – отметил Сергей Данилов.

По его словам, еще один фактор, которым можно давить на Тегеран – это угрозы ударов по ядерным объектам Ирана. Или со стороны самих США, или других государств. Еще в декабре The Times of Israel со ссылкой на военных чиновников сообщало, что Израиль разрабатывает такие планы на всякий случай. Более того, подобный опыт уже есть. В 1981 году израильские ВВС уничтожили ядерный реактор "Осирак" на территории Ирака.

Члены команды Трампа пока воздерживаются от прямых заявлений с поддержкой таких намерений, оставляя стратегическую неопределенность. "Израиль и Америка стоят бок о бок в противостоянии угрозе со стороны Ирана. Мы согласились с тем, что аятолла не должен иметь ядерного оружия, а также с тем, что агрессия Ирана в регионе должна быть прекращена", – заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Тель-Авиве 17 февраля.

Но если сценарий ударов будет задействован, то регион ждет большая война. И тогда Трампу может быть не до Украины. Поэтому российская война против Украины и все более запутанный клубок противоречий на Ближнем Востоке становятся все более связанными. Как события в регионе могут использовать Украина или Россия – не всегда очевидно, но возможностей для этого будет открываться все больше.

При написании материала использовались публикации Fox News, Reuters, Bloomberg, The Telegraph, Times of Israel, The New York Times, комментарии научного сотрудника Института исследований национальной безопасности и Центра Моше Даяна при Тель-Авивском университете Илана Залаята и заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова.