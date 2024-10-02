В шаге от пропасти. Сможет ли Иран создать ядерное оружие и как это остановить

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Вчерашний масштабный обстрел Израиля со стороны Ирана вывел напряжение на Ближнем Востоке на новый, еще более высокий уровень. При этом Иран пока использует лишь конвенциональное оружие. Перспектива создания Тегераном еще и ядерных вооружений в этом свете откровенно пугает.

Иран давно закрепил за собой репутацию одной из самых агрессивных стран Ближнего Востока. Он и ранее через клиентские организации регулярно атаковал Израиль, вмешивается во внутреннюю политику Ирака, Ливана и Йемена, не говоря уже о поставках России дронов и баллистических ракет для обстрелов Украины. Но от Ирана может быть и гораздо больше проблем, ведь это страна, которая имеет ядерные технологии.

Официальные лица США и Великобритании обеспокоены тем, что Россия дает Ирану секретные ядерные технологии в обмен на оружие, поскольку Тегеран может запустить ядерное производство, сообщило агентство Bloomberg 15 сентября. Администрация президента США Джо Байдена остается глубоко озабоченной ядерной деятельностью Ирана.

20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Тегеран имеет все возможности для того, чтобы буквально за одну-две недели запустить процесс производства ядерного оружия.

Техническая составляющая вопроса

Неделя или две для создания ядерного оружия – это слишком оптимистичные сроки. Более реалистично, что Иран может создать ядерные боеголовки за полгода, отмечает в комментарии РБК-Украина аналитик Одесского центра нераспространения и разоружения Валерия Гергиева. Такие выводы можно сделать из данных, имеющихся в распоряжении МАГАТЭ. Эта международная организация, несмотря на некоторые ограничения, имеет частичный доступ к иранским ядерным объектам.

Иран хоть и с замечаниями остается страной, присоединившейся к договору о нераспространении ядерного оружия. С другой стороны, многое о возможностях Ирана в этой сфере стало известно благодаря "ядерному соглашению".

Запуск иранского ракетоносителя (фото: CSIS)

Напомним, в 2015 году Тегеран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, также известный как "ядерное соглашение" с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Соглашение предусматривало снятие с Ирана части экономических санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения и снова применил финансовые ограничения по Ирану.

"В 2015 году, когда был подписан Совместный всеобъемлющий план действий, с тех пор вообще ко всем ядерным объектам Ирана у МАГАТЭ был доступ. Затем в 2018 году такие проверки приостановились, но не полностью. МАГАТЭ имеет частичный доступ к ядерным объектам", – говорит Валерия Гергиева.

Время от времени Иран ограничивает доступ к объектам, демонтирует установленные МАГАТЭ камеры наблюдения. Однако в большинстве случаев эксперты рано или поздно попадают на нужные им локации. Мощности иранских ядерных объектов хорошо известны, количество обогащенного урана можно вычислить, и если бы Иран решил скрыть часть материалов для создания ядерных боеголовок, об этом стало бы известно.

По оценкам МАГАТЭ, по состоянию на август этого года Иран располагал 5,7 тоннами урана-235. В том числе, обогащенного до уровня 20% – 813,9 кг; до 60% – 164,7 кг.

Отметим, что для изготовления ядерного оружия уран нужно обогатить еще больше - до уровня не менее 90%. Для изготовления одной тактической ядерной боеголовки требуется 25 килограммов урана-235.

Однако проблема в том, что окончательное обогащение до уровня 90% может быть осуществлено не на крупных объектах, о которых известно МАГАТЭ, а на меньших и скрытых. Кроме того, сложно отследить, когда этот процесс может начаться.

Политическая составляющая – почему Иран не делает последний шаг

Пока, по данным западных и израильской разведок, Иран не приступил к производству ядерного оружия. Более того, на Генассамблее ООН президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что иранцы "готовы сесть с европейцами и американцами для диалога и переговоров". Более того, по его словам, Иран якобы никогда не поддерживал российскую агрессию против Украины

Относительно эффективности сдерживания ядерных амбиций Ирана есть разные оценки. Часть экспертов убеждена, что угрозы новыми санкциями и другие ограничения достаточно эффективны.

"Иран решил продолжать свою ядерную программу вопреки своим международным обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и Совместного всеобъемлющего плана действий. Пока что он не принял решение о создании или испытании оружия, поэтому сдерживание в некоторой степени эффективно", - сказал РБК-Украина Джон Эрат, старший политический директор Центра по контролю вооружений и нераспространения (США).

Президент Ирана Масуд Пезешкиян во время выступления на Генассамблее ООН (фото: Getty Images)

В то же время представители Еврейского института национальной безопасности Америки Джонатан Руэ и Йони Тобин в колонке для The Cipher Brief отмечают: "Замечая самосдерживание США и ЕС, иранские официальные лица бросают все более прямые намеки на свою способность, если их спровоцировать, немедленно создать ядерное оружие".

К примеру, в апреле этого года командующий Корпусом охраны и безопасности ядерных центров Сардар Хак Талаб заявил, что в случае атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, последний может пересмотреть ядерную доктрину и политику Ирана по ядерному оружию. В то же время это больше похоже на дипломатические заигрывания.

"Это была иранская доктрина в течение некоторого времени. Нынешняя повторная формулировка имеет целью указать на серьезность, с которой Иран подходит к ядерной проблеме, оставляя открытым путь для возобновления переговоров", - говорит Джон Эрат.

По словам Валерии Гергиевой, Ирану сейчас выгодно оставаться "пороговой" страной, то есть такой, что в любой момент может создать ядерные боезаряды, но пока этого не делает. С этим связаны и заявления Пезешкяна о желании возобновить переговоры.

А прежде Иран угрожал Израилю расплатой за убийство в своей столице лидера Хамас Исмаила Хании, но так и не совершил прямую атаку.

"Им (иранцам - ред.) нужно лидерство в регионе. Ирану если и сесть за стол переговоров с США, то только на равных условиях. И как раз ядерное оружие могло бы дать это равенство, так вот этот пороговый статус, он уже дает Тегерану чуть больше строптивости и уверенности", - объясняет Валерия Гергиева.

В то же время существует другое мнение. Иранский оппозиционер Вахид Бехешти, сейчас живущий в Лондоне, убежден, что Иран не может сделать последний шаг к ядерному оружию из-за противодействия Израиля.

"Они хотели бы сделать последний шаг, но этого не произошло до сих пор из-за того, что израильтяне, Моссад, совершают постоянные точечные операции в Иране. У них отличные агенты, хорошо выполняющие свою работу", - сказал РБК-Украина Бехешти.

Российский фактор и ракетоносители

Оформление союза с Россией, а также менее публично – с Китаем, только укрепляет позиции Ирана и дает ресурсы для ядерной программы, чтобы переступить порог, когда это потребуется. По словам Гергиевой, Иран имеет все необходимые для этого технологии, но нуждается в ресурсах, поэтому получает их именно за счет сотрудничества с Россией.

"Это дает Ирану прежде всего финансы, чтобы как-то поддержать свою экономику и вкладывать эти средства как раз в ядерную и ракетную программу. Раньше санкции работали, замедляли ядерную программу Ирана, позволяли Штатам как-то держать экономику на таком уровне, чтобы у Ирана не было возможности активно развивать эти направления. Сейчас это меняется и очень быстро. Не только Россия, но и Китай начал в своих интересах в плане экономики работать с Ираном. И это дает Тегерану самоуверенность", - говорит Гергиева.

Оба режима особенно усилили сотрудничество после полномасштабного вторжения РФ в Украину, в ближайшее время оно должно формализоваться – между двумя странами будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ожидается, что это произойдет на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября.

С Россией связан другой аспект, который может представлять угрозу. По словам Гергиевой, важным индикатором того, что Иран уже на финишной прямой для создания ядерного оружия, будет успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пока в распоряжении Тегерана есть только ракеты средней дальности, которые, впрочем, могут достичь Израиля или даже Европы.

"Если будет ядерное оружие, то это плохо, но Иран сейчас не может нанести удар по территории США. Но если уж будут ракетоносители, то это уже двойная проблема. Иран сможет использовать ядерное оружие как фактор сдерживания от нападения США. Поэтому ему лучше создать сначала средство доставки, а затем саму боеголовку", – объясняет логику таких действий Гергиева.

В этой сфере Иран также преуспевает. В частности, под прикрытием развития космической программы. Иран начал развивать собственную космическую программу еще во времена шаха до исламской революции 1979 года. Несмотря на санкции, начиная с 2009 года, страна успешно выводит на орбиту собственные спутники и подумывает запустить в космос даже человека.

Наиболее перспективной в этом смысле двухступенчатая ракета на жидком топливе Simorgh, которую иранцы описывают как предназначенную для размещения спутников на низкой околоземной орбите.

Публичная демонстрация ракетоносителя Simorgh в Тегеране (фото: Getty Images)

Согласно отчету разведывательного сообщества США за февраль 2024 года, работа Ирана над космическими ракетоносителями сократит сроки производства межконтинентальных баллистических ракет из-за общих технологий, поскольку в обоих используются идентичные технологии. И именно в области космоса Россия усилила сотрудничество с Ираном. Публично известно о совместной работе над спутниками и их запуске также с территории России, однако речь может идти и о других технологиях.

Какими могут быть последствия, если Иран сделает ядерное оружие.

Получение Ираном ядерного оружия может спровоцировать окончательный крах режима нераспространения и желание получить "ядерный зонтик" и в других странах Ближнего Востока.

"У Ирана пока нет ядерного оружия, и трудно догадываться, что может произойти, если он пойдет на такой шаг. Как минимум, многие страны пересмотрят свою безопасность, если поддерживающее терроризм государство начнет размещать оружие массового уничтожения", - отмечает Джон. Эрат.

В то же время, Израиль не подтверждает и не опровергает, что имеет ядерное оружие. Ядерный Иран для него поставит новые вызовы, и, вероятно, в Иерусалиме пересмотрят свою позицию. Также о ядерных амбициях заявляла Саудовская Аравия, древний антагонист Ирана. Это может создать ситуацию наподобие ядерного сдерживания времен Холодной войны между США и СССР. Подобным образом ядерное оружие несколько уменьшило напряжение между Индией и Пакистаном или вокруг Северной Кореи уже в XXI веке.

Но оппозиционер Вахид Бехешти уверен, что в руках иранского руководства ядерное оружие наоборот станет дестабилизирующим фактором.

"Это большая ошибка сравнивать Иран с Северной Кореей. Идеология и система Северной Кореи полностью отличаются от иранского режима. В Северной Корее есть ядерное оружие, чтобы защитить себя. Но идеология иранского режима в том, чтобы весь мир обратить в ислам. Если они получат доступ даже к нескольким первым боеголовкам, я не сомневаюсь, что немедленно ими воспользуются. И первым государством, против которого они их используют, будет Израиль", - сказал Бехешти.

А пока, по мнению Джона Эрата, важно демонстрировать иранскому руководству, что оно получит от ядерного оружия гораздо больше проблем, чем выгод.

"Иран должен взвесить расходы (большая международная изоляция, последующие санкции, возможная региональная гонка вооружений) и то, какую иллюзорную безопасность он получит от такого оружия. Страны, сотрудничающие с Ираном, включая Россию и Китай, должны дать сигнал, что ядерное оружие является неприемлемым", - сказал эксперт.

При написании материала использовались мониторинговые отчеты МАГАТЭ, Заявления американских, европейских и иранских политиков, комментарии аналитика Одесского центра нераспространения и разоружения Валерии Гергиевой, старшего политического директора Центра контроля над вооружениями и нераспространения (США) Джона Эрата и иранского оппозиционера Вахида Бехешти.