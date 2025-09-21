"Под нытье российских админов": ВСУ установили флаги в Алексеевке Сумской области (видео)

Украинские войска установили флаги в разных точках населенного пункта Алексеевка в Сумской области. Таким образом контроль над населенным пунктом постепенно восстанавливается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 225-го отдельного штурмового батальона.
"Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги", - сказано в сообщении.
При этом россияне в населенном пункте пытаются обороняться, но тщетно. Оккупантов истребляют, а отступить они не способны.
"Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, - мечтать выжить", - добавили в батальоне.
Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. До этого, 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области: ситуация перешла в фазу позиционных боев.
Напомним, что успехи ВСУ имеют не только в Сумской области. Так, сейчас Силы обороны Украины ведут контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска в Донецкой области. Россияне потеряли уже более 2500 единиц живой силы убитыми, ранеными и пленными, освобождено 160 квадратных километров украинской земли.