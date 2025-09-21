"Под нытье российских админов": ВСУ установили флаги в Алексеевке Сумской области (видео)

"Под нытье российских админов в разных точках Алексеевки Сумской области появляются украинские флаги", - сказано в сообщении.

При этом россияне в населенном пункте пытаются обороняться, но тщетно. Оккупантов истребляют, а отступить они не способны.

"Если бы российские солдаты в этом населенном пункте могли прочитать, что они - очередные "всех не припомнишь", они побежали бы, как морпехи 810-й бригады. Вместо этого они закопались по самые уши, без воды и еды. Единственное, что им остается, - мечтать выжить", - добавили в батальоне.