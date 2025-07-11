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Под Москвой поразили важный авиационный завод: что он производит

Фото: Дроны поразили Луховичский авиационный завод (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Авиационный завод под Москвой подвергся очередному удару. Он производит истребители типа МиГ-29, МиГ-31 и задействован в модернизации "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области", - написал он.

По его данным, завод специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ.

Коваленко добавил, что завод также задействован в цикле модернизации БПЛА герань/шахед.

 

Напомним, российские Telegram-каналы сообщили, что 11 июля дроны атаковали предприятие по производству дронов "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

Также известно, что предприятие "Кронштадт" находилось под атакой дронов в конце мая 2025 года.

На официальном сайте предприятия указывается, что оно "более 15 лет развивает собственные инженерные и информационные технологии в беспилотной индустрии, которые востребованы на российском и мировом рынке".

По неподтвержденным данным, на "Кронштадте" производят, среди прочего, ударно-разведывательные БПЛА "Орион".

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