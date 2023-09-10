В Мелитополе и районе слышны звуки взрывов, - Федоров

В оккупированном Мелитопольском районе и в городе слышны звуки взрывов. Примечательно, что обстрелы состоялись в последний день так называемых "выборов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком", - заявил Федоров.

По его словам, жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые из них почувствовали вибрацию.

"Выборы" в оккупации

Напомним, с 8 по 10 сентября россияне проводят в оккупации так называемые "выборы". Таким образом, они хотят узаконить свой контроль над украинскими территориями.

При этом участвовать в "голосовании" позволяют даже украинцам, у которых нет российского паспорта.

Постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

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