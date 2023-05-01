Под Мелитополем подорвали штаб оккупантов, враг понес потери, - мэр

"Сегодня вражеским военным, которые 1 мая отмечают "день трудящихся", точно не до праздника. Около 14:30 прямо в их штаб в пока оккупированном поселке Михайловка посетил "хлопок", - пишет Федоров.

По его словам, позицию россиян выследили украинские разведчики, они же проследили момент скопления оккупантов и передали координаты дальше.

"Как результат вместо шашлыка - поджаренные оккупанты", - добавил мэр Мелитополя.