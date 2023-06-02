Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами и оккупантами

"Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил россиян. Мэр Мелитополя добавил, что сейчас уточняется информация о погибших россиянах.

Последствия взрыва

Федоров опубликовал фото взорванного автомобиля, которое можно просмотреть по ссылке.

"Вместо тысячи слов. Взрывное следствие причастности к коллаборационистской деятельности. Силы сопротивления в очередной раз доказывают: каждого, кто предал государство, ждет свой "конец", - написал мэр Мелитополя.

Ситуация в Запорожской области

Россияне в начале вторжения смогли захватить большую часть Запорожской области, однако ВСУ не позволили им продвинуться дальше и захватить областной центр.

Бои на линии соприкосновения происходят ежедневно, украинские военные регулярно наносят удары по складам с оружием и казармам оккупантов на захваченной территории.

Недавно гауляйтер области Евгений Балицкий объявил так называемую "эвакуацию" населения из прифронтовых районов, однако мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что этот процесс провальный для россиян.

Напомним, что "кадыровцы", которые недавно были переброшены на временно оккупированную территорию Запорожской области, начали грабить "бесхозные" офисы и магазины.