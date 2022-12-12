Под Мелитополем раздавались взрывы в школе, где скрывались около 150 российских солдат

В селе Майское вчера раздались взрывы в местной школе. По данным разведки, к моменту "прилета там было около 150 военных России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.
"Количество 200-х и 300-х противника уточняется. Вчера также прошла удачная спецоперация по ликвидации рашистской базы на территории ООО "Политехника" в районе села Пологи на Запорожском направлении", - говорится в сообщении
По точному наведению подразделения разведки ССО "Бандерлоги" артиллерия ВСУ метко и быстро отработала цель.
"Около 13.00 разведчики отследили военную группировку. А уже в 15:00 после серии прицельного огня арты по цели местные жители наблюдали черный дым над "Политехникой", - добавляют в Telegram.
По предварительным данным, несколько единиц техники врага превратилось в поджаренный лом, погибли десятки оккупантов.
Как сообщалось, украинские военные на запорожском направлении за неделю уничтожили около 20 военных баз российской армии.
Напомним, украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 620 оккупантов и немало вражеской техники. В общей сложности с начала полномасштабной войны Россия потеряла 94 760 своих военных.
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