Под Мариуполем прогремел взрыв: удар пришелся по базе россиян

Взрыв прогремел в селе Юрьевка, где произошел удар по лагерю "Солнечный"

Предположительно, там базировались российские военные.

Помимо этого в Мариуполе сообщали о работе ПВО.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь с первых дней полномасштабного вторжения стал одной из главных целей россиян на Донбассе. Оккупанты активно обстреливали город, а полностью захватили его в конце мая 2022 года, когда украинские защитники, базировавшиеся на "Азовстале", сдались в плен.

Сейчас захватчики используют Мариуполь как свою военную базу, особенно порт.

Однако в Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, 19 мая в районе Мариупольского аэропорта, где располагаются оккупанты, раздались взрывы. Власти сообщили о "прилетах".

Помимо этого 26 мая в Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали".

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