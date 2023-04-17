Под Мариуполем раздалась серия взрывов

В понедельник, 17 апреля, в Мариупольском районе Донецкой области раздалась серия взрывов. Эпицентр "хлопков" случился между Ялтой и Урзуфом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление .

Напомним, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю , находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта.

Как сообщалось, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва .

"Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом раздалась серия взрывов. Хлопает", - говорится в сообщении.

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