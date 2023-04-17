Под Мариуполем раздалась серия взрывов

В понедельник, 17 апреля, в Мариупольском районе Донецкой области раздалась серия взрывов. Эпицентр "хлопков" случился между Ялтой и Урзуфом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.
"Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом раздалась серия взрывов.
Хлопает", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва.
Напомним, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю, находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта.
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