Под Мариуполем возле аэропорта раздался взрыв: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

"Старый Крым. Приблизительно в 14:15 два мощных взрыва с признаками "прилета" в направлении аэропорта. Также загорелся пожар в котельной, примыкающий к зданию оккупационной администрации Старого Крыма", - написал он.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

Ранее также сообщалось, что вражеские войска в оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.