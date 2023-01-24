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Под Мариуполем возле аэропорта раздался взрыв: что известно

Фото: под Мариуполем возле аэропорта раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Возле временно оккупированного Мариуполя днем 24 января раздались взрывы. Сообщаюется о "прилетах" в районе населенного пункта Старый Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Старый Крым. Приблизительно в 14:15 два мощных взрыва с признаками "прилета" в направлении аэропорта. Также загорелся пожар в котельной, примыкающий к зданию оккупационной администрации Старого Крыма", - написал он.

Тем временем местные Telegram-каналы показали фото с места пожара.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

Ранее также сообщалось, что вражеские войска в оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа.

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Мариупольвибухи