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В Мариуполе прогремел взрыв, после чего активизировалась авиация РФ, - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 24 января 2023 10:40
В Мариуполе прогремел взрыв, после чего активизировалась авиация РФ, - советник мэра Фото: в Мариуполе прогремел взрыв, после чего активизировалась авиация РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

По его словам, взрыв прогремел в районе российских новостроек, где оккупанты обычно разворачивали системы ПВО.

"Сразу после взрыва - массовое движение вертолетов. Подробности уточняем", - сообщил Андрющенко.

Кроме того, по информации очевидцев, взрыв также прогремел возле "красного банка", теперь там что-то горит.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские войска в оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа.

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