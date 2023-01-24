В Мариуполе прогремел взрыв, после чего активизировалась авиация РФ, - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе утром 24 января прогремел взрыв. После чего над городом активизировалась российская авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

Кроме того, по информации очевидцев, взрыв также прогремел возле "красного банка", теперь там что-то горит.

По его словам, взрыв прогремел в районе российских новостроек, где оккупанты обычно разворачивали системы ПВО.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеские войска в оккупированном Мариуполе используют новую тактику переброски своей техники. Чтобы "не засветиться" на камеру, враг делает это во время комендантского часа.

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