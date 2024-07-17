Под Львовом автобус столкнулся с автопоездом: четверо погибших, много пострадавших

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около 10.10, на автодороге "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов - Выбрановка" и автопоезд "МАН".

"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - добавили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.