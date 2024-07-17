RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Львовом автобус столкнулся с автопоездом: четверо погибших, много пострадавших

Фото: под Львовом в ДТП с автобусом и автопоездом разбились насмерть четверо людей (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Наталия Гурковская

17 июля во Львовском районе столкнулись маршрутный автобус и автопоезд. В аварии погибли четверо людей, еще 7 пострадали, в том числе 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 июля, около 10.10, на автодороге "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов - Выбрановка" и автопоезд "МАН".

"В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шесть пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - добавили в полиции.

 

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщалось, глава детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук попал в ДТП на Столичном шоссе в Киеве.

Кроме того, 14 июля в Киеве столкнулись сразу три машины. Одна из них врезалась в другие, попавшие в аварию, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовЛьвовская областьАвария