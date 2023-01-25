В Харьковской области полиция обнаружила четырех коллаборантов. Они были задержаны
В среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"Возведенный отряд луганских полицейских продолжает выполнять стабилизационные мероприятия на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности. Их доставили в местные подразделения полиции для установления всех данных и обстоятельств.
Также полицейские обнаружили и изъяли каннабис у 45-летнего местного жителя. А в деоккупированном пгт Шевченко установили факт квартирного воровства.
Напомним, что глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.
Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.
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