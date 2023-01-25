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В Харьковской области полиция обнаружила четырех коллаборантов. Они были задержаны

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Харьковская область, Среда 25 января 2023 20:44
В Харьковской области полиция обнаружила четырех коллаборантов. Они были задержаны Фото: В Харьковской области полиция обнаружила четырех коллаборантов (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Возведенный отряд луганских полицейских продолжает выполнять стабилизационные мероприятия на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили четырех человек, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности. Их доставили в местные подразделения полиции для установления всех данных и обстоятельств.

Также полицейские обнаружили и изъяли каннабис у 45-летнего местного жителя. А в деоккупированном пгт Шевченко установили факт квартирного воровства.

Напомним, что глава села Харьковской области сдавала россиянам позиции ВСУ и зданий, в которых проводятся совещания представители органов власти. Правоохранители задержали ее и заключили под стражу.

Сотрудники Службы безопасности в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

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