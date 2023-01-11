Под Купянском задержали мужчину, который помогал РФ строить фортификационные сооружения

"Он добровольно предоставил оккупантам склады и ангары предприятия для размещения военной техники и личного состава российской армии", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый передал российским военнослужащим транспортные средства и погрузчик компании, которые перед этим перегнал с территории предприятия на территорию своего дома.

"Указанную технику оккупанты использовали для перевозки строительных материалов и строительства фортификационных сооружений против ВСУ", - добавили в прокуратуре.

Мужчина сообщен о подозрении в коллаборационной деятельности и помещен под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.