В Харьковской области задержали железнодорожников. Они перебрасывали эшелоны РФ в Украину

Служба безопасности задержала в Харьковской области коллаборантов, которые помогали перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Злоумышленниками оказались бывшие работники регионального филиала "Укрзализныци", которые в начале полномасштабного вторжения поддержали российских захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что после захвата части региона, они присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного из них назначили руководителем, а другого - его заместителем производственного подразделения, созданного агрессором "Купянской колейной машинной станции".

На этих "должностях" они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте.

Прежде всего, коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковской области.