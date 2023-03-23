Под Купянском погиб мужчина, подорвавшись на вражеской мине

В четверг, 23 марта, в Купянском районе Харьковской области мужчина погиб, подорвавшись на вражеской мине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Коварные взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы, оставившие по себе враг, могут подстерегать на каждом шагу. Они унесли уже не одну жизнь мирных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поле у села Григоровка Купянского района в лесополосе 47-летний мужчина подорвался на мине.
"Он погиб на месте. Именно поэтому важно быть внимательными и осторожными", - добавили в ГСЧС.
Напомним, что в среду, 22 марта, в селе Ивановка Изюмского района мужчина погиб подорвавшись на кассетном снаряде.
Житель Херсонской области подорвался на вражеской мине. Человек потерял часть ноги.
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