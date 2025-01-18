Под Краснодаром диверсанты сожгли вышки связи: ГУР показало видео

Другие диверсии в России

Напомним, что движение сопротивления в России осуществило уже немалое количество операций, уничтожая важные объекты, в частности транспортную и логистическую инфраструктуру.

Так, в конце декабря 2024 года в Московской области произошел взрыв на железнодорожной станции. Это привело к повреждению вагонов грузового поезда. По данным ГУР, Россия использовала их для обеспечения логистики оккупационной армии.

Ранее партизанское движение в России уничтожило топливозаправщики на территории воинской части в Новосибирске. Партизаны подожгли технику.

Кроме того, партизаны движения "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Москве, она соединяет столицу РФ с Курской областью.

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