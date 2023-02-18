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Под какой процент банки кредитуют население: НБУ назвал средние ставки

Фото: банкиры кредитуют население под 30% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ставка по кредитам физическим лицам в IV квартале 2022 года колебалась около 30% годовых - это рыночный уровень до полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (IV квартал 2022 г.).

Как отмечается в обзоре, неравномерный приток ликвидности в сектор стимулировал отдельные финучреждения конкурировать за клиентские средства. Банки повышали ставки по депозитам как физических лиц, так и бизнеса, а также работали над продлением их срочности. В среднем стоимость 12-месячных депозитов физических лиц выросла на 1,2 и. п. до 12,7% годовых. Средняя стоимость средств бизнеса увеличилась до 10,5% годовых.

"Повышение норм обязательного резервирования будет побуждать банки пересматривать свою процентную политику в течение I квартала 2023 года", - говорится в сообщении.

Высший спрэд ставок по операциям с населением позволил проводить более мягкую процентную политику в бизнес-сегменте без потерь для совокупной процентной маржи, отметили в НБУ.

Средневзвешенная ставка по гривневым займам предприятиям продолжала медленно расти в октябре-ноябре, но несколько снизилась в декабре до 20% годовых.

Напомним, по данным НБУ, в январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составляли 10,6% годовых.

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 г. в национальной валюте составили 35,7% годовых.

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банкиНациональный банк Украины