Как заключить надежный договор об аренде, чтобы не выселили из квартиры: советы

Многие жители Украины сталкиваются с необходимостью арендовать жилье, однако не все придают должное значение договору аренды.

РБК-Украина узнало у юриста АБ "Романа Сацика" Гуркиной Валерии, как должен быть составлен договор об аренде жилья.

Юрист отмечает, что когда вы арендуете квартиру или дом, то необходимо сразу подписать соответствующий договор. Даже, если у вас нет времени и спешите заселиться в новое жилье, стоит внимательно прочитать договор аренды, чтобы быть уверенными, что он правильно составлен и вам в дальнейшем не будет ничего угрожать.

Что должно быть прописано в договоре аренды

Классический договор об аренде жилья имеет четкую структуру. Помимо основных моментов он может иметь дополнительные условия в зависимости от специфики имущества и договоренностей между сторонами.

Предмет договора:

описание имущества, которое передается в аренду (например, квартира, автомобиль, оборудование и т.п.)

идентификационные характеристики имущества (адрес, технические характеристики и т.п.)

Стороны договора:

полные данные арендодателя и арендатора (ФИО, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, контактные данные)

Срок аренды:

дата начала и окончания действия договора

возможность продления договора и условия его пролонгации

Арендная плата:

размер арендной платы, способ и периодичность ее выплаты

условия смены арендной платы (например, в случае инфляции)

Права и обязанности сторон:

обязанности арендодателя (предоставление имущества в надлежащем состоянии, обеспечение возможности пользования имуществом)

обязанности арендатора (своевременная оплата аренды, поддержание имущества в надлежащем состоянии, ограничение в пользовании)

Условия пользования имуществом:

разрешенные и запрещенные способы использования имущества

условия передачи имущества третьим лицам (субаренда)

Ответственность сторон:

виды ответственности при нарушении условий договора (штрафы, неустойки, компенсации)

процедуры разрешения споров (медиация, судебный порядок)

Расторжение договора:

условия досрочного расторжения договора по инициативе одной из сторон

процедура уведомления о расторжении договора

Предостережения о форс-мажоре:

условия, при которых стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств (война, стихийные бедствия и т.п.)

Заключительные положения:

порядок внесения изменений и дополнений в договор

количество экземпляров договора и их юридическая сила

На что следует обратить внимание во время аренды жилья

Юрист отмечает, что стоит обратить внимание на некоторые не очевидные моменты, которые помогут защитить себя во время аренды квартиры.

Так, стоимость аренды жилья должна соответствовать средним рыночным ценам. Если цена значительно ниже, следует более тщательно проверить собственника и внимательно изучить условия договора.

Перед заселением сделайте фотографии или видеозаписи арендованного жилья, чтобы зафиксировать все повреждения.

Сохраняйте все записи общения с арендодателем, включая запросы на ремонт, техническое обслуживание и квитанции за аренду с указанным платежом.

Сообщайте арендодателю о проблемах с жильем в письменном виде и храните копии для собственных записей.

Тщательно проверяйте документы владельца недвижимости. Убедитесь, что квартира действительно принадлежит ему, а не посуточно арендуется и пересдается.

В договоре укажите все показания счетчиков, зафиксируйте, кто ответственен за оплату, а также проверьте состояние мебели и техники.