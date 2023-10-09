Под Киевом задержан бизнесмен, перечисливший "ДНР" 15 млн грн. Как действовала схема

"Служба безопасности и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации "ДНР", - говорится в сообщении.

Под Киевом задержан бизнесмен, перечисливший "ДНР" 15 млн грн (t.me/SBUkr)

Как работала схема?

По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

"Завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область", - рассказали в СБУ.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения РФ делки обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

"Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России", - пояснили в ведомстве.

Финансирование боевиков на Донбассе

Большую часть полученной "прибыли" делки перечисляли в "бюджет ДНР" как уплату "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в "бюджет" боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.

"Скрылся" под Киевом

Сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее правоохранители разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "ДНР" на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте. Организаторов сделки разоблачили в Виннице и Житомире.