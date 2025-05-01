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Под Киевом взорвались отсроченные кассетные снаряды: есть пострадавшая

Фото: под Киевом взорвались отсроченные кассетные снаряды после атаки дронов 1 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом взорвались отсроченные кассетные снаряды после ночной атаки дронов на столицу. Пострадала женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Шевченковской РГА Александра Поповцева, Telegram мэра Киева Виталия Кличко, Telegram главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов", - рассказал Поповцев.

По его словам, они могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.

Из-за взрыва отсроченных снарядов есть пострадавшая

Из-за взрыва отсроченных снарядов в столице госпитализировали одну пострадавшую.

"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - отметил Кличко.

Произошли около 10 взрывов

В Дарницком районе зафиксирована детонация неизвестных взрывоопасных предметов.

"Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - рассказал глава КГГА Тимур Ткаченко.

По его данным, на месте работают саперы, спасатели и медики, наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних лиц.

Как отметил Ткаченко, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БпЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов.

Что делать в случае детонации отсроченных снарядов

Поповцев призвал всех жителей быть максимально осторожными. По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах.

В случае обнаружения подозрительных предметов:

  • не приближайтесь к ним;
  • отойдите на безопасное расстояние;
  • немедленно вызовите полицию и спасателей по номеру 102;
  • точно укажите место нахождения объекта.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 1 мая Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами. Всего удалось сбить 74 дрона.

В частности, во время атаки дронов по Одессе и области погиб железнодорожник. Есть повреждения, в УЗ объяснили, есть ли сбои в движении поездов. 15 людей пострадали, еще двое людей погибли.

Также поздно вечером 30 апреля в Харькове прогремел взрыв. Фиксировалось попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего произошел пожар.

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