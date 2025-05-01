Под Киевом взорвались отсроченные кассетные снаряды: есть пострадавшая

"Сегодня в Дарницком районе, в микрорайоне Бортничи, были зафиксированы взрывы отсроченных кассетных боеприпасов", - рассказал Поповцев.

По его словам, они могли быть разбросаны во время ночной атаки БпЛА.

Из-за взрыва отсроченных снарядов есть пострадавшая

Из-за взрыва отсроченных снарядов в столице госпитализировали одну пострадавшую.

"Взрывная часть сбитого дрона сработала с задержкой. Ранена пожилая женщина, жительница Дарницкого района", - отметил Кличко.

Произошли около 10 взрывов

В Дарницком районе зафиксирована детонация неизвестных взрывоопасных предметов.

"Около 10 взрывов в лесопарковой зоне. Также известно о взрыве на крыше жилого дома, в результате которого частично повреждена его кровля. Сейчас известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - рассказал глава КГГА Тимур Ткаченко.

По его данным, на месте работают саперы, спасатели и медики, наряды полиции обеспечивают охрану места происшествия и недопущение туда посторонних лиц.

Как отметил Ткаченко, вероятно, взрываются кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БпЛА, но сказать можно точно после проведения специальной экспертизы по определению происхождения этих взрывоопасных элементов.

Что делать в случае детонации отсроченных снарядов

Поповцев призвал всех жителей быть максимально осторожными. По возможности - оставайтесь в безопасных местах, преимущественно в укрытиях или подвалах.

В случае обнаружения подозрительных предметов: