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Под Киевом произошел взрыв в многоэтажке: подробности и фото с места

Киев, Суббота 21 октября 2023 14:43
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Под Киевом произошел взрыв в многоэтажке: подробности и фото с места Фото: под Киевом произошел взрыв в многоэтажке 21 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Под Киевом в субботу, 21 октября, произошел взрыв в высотной многоэтажке. На место тут же выехали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Киевской области.

Так, в 10:20 в оперативно-диспетчерскую службу Государственной пожарно-спасательной части Фастовского района поступило сообщение о том, что произошел взрыв в квартире 25-этажного жилого дома в с. Новоселки.

"Прибывшие на место вызова спасатели обнаружили, что произошел взрыв туристического газового баллончика в квартире на 22-м этаже", - рассказали спасатели.

Последствия взрыва в многоэтажке под Киевом 21 октября (t.me/dsns_kyiv_region)

К счастью, пожара на месте взрыва не произошло. Среди последствий взрыва, по данным ГСЧС, выбита оконная рама, повреждено стекло окон и от падения оконного стекла два легковых автомобиля, которые были припаркованы под домом.

Напомним, утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже число пострадавших возросло до 5.

Кроме того, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Мужчина, находившийся возле дома, получил баротравму. Также были повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

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