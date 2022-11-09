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В Киевской области будут раздаваться взрывы. ОВА предупредила об обучениях саперов

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Киевская область, Среда 09 ноября 2022 11:20
В Киевской области будут раздаваться взрывы. ОВА предупредила об обучениях саперов Фото: в Киевской области будут раздаваться взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Киевской области сегодня, 9 ноября, могут слышать взрывы из-за проведения учений для саперов в одном из районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

"Сегодня, 9 ноября, в течение дня в Вышгородском районе будут проходить обучение для саперов", - говорится в сообщении.

В планах учений - отработка навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

В связи с этим жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов.

Напомним, 7 ноября в Бориспольском и Обуховском районах проводились плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Кроме этого, вчера вечером в некоторых районах Киева существенно ухудшилось качество воздуха.

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